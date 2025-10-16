北台灣前三季推案量年減逾三成 今年推案量估跌破兆「恐難從從容容」

據住展雜誌統計，今年前三季北台灣住宅類新成屋、預售屋總推案量約7,969.4億元，年減3,860.8億元，減幅32.6%，與去年前三季就已破兆元的順風順水情勢大相逕庭。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，以此態勢，第4季得推破兩千億元案量才能破兆元，按照今年單月平均推案在600多億元推估，可能還是與兆元擦身而過，很大機率將為八年來新低，蛇年畫下不完美句點，靜待來年轉機。

各縣市表現上，北台灣熱區北北桃竹一致走衰，新竹地區與台北市大減超過五成，新竹地區在去年前三季有1,293.2億元的推案量，今年只有約607.5億元，僅上半年在東區富宇建設一案30多億元案量就為指標，前三季中只有兩案來到20多億元，其餘多為小案，與去年還有新竹帝寶系列案推上百億元，以及春福、富宇、昌益等建商的60-90億元大案，相較兩樣情相當嚴峻。

桃園市與新北市今年前三季建商推案年減幅約兩成左右，其中桃園市今年前三季共計推出2381.9億元案量，去年為3,004.7億元，去年在大園區與龜山區共有三案均破百億元量體，今年氣勢全消。

今年桃園市以龜山區長虹建設的80億元新案就為指標，其他案多數在50億元以下，當前投資氛圍消散，北台灣投資客大本營地帶勢必冷處理。

新北市去年前三季推出3,916.9億元，今年為3,170.2億元，今年倒不乏百億元案，包括林口區、三重區、新店區、新莊區、板橋區都見身影，惟推案個數少了逾一成五，國內住宅量體一哥仍然謹慎。

外圍縣市方面，基隆市大幅減少70%，今年前三季僅推69.8億元，而去年能有232.7億元的推案量主因暖暖區愛山林建設的百億元大案強力拉抬，如今回歸基本盤則顯落差。

宜蘭地區在一片低氣壓中逆勢成長26.8%，推案量為234.9億元，計有五案能破十億元已為指標，餘多小規模案，又以內需為主下，推案腳步可按照規畫時程，不比一線城市顧慮較多。