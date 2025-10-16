預計2027開工！新屋機六用地社宅規劃330戶 地方盼進駐郵局、圖書館
桃園市新屋區機六機關用地為都市計畫內用地，桃園市都市發展局規畫設置社會住宅，地方反映4鄉鎮都市計畫區內公共設施相當缺乏，希望能利用社宅部分空間增設設施，提升地方機能。都發局回應，目前規劃330戶社會住宅，社會福利設施會於規劃階段蒐集各需求單位及地方建議後納入。
桃園市新屋區頭洲里鄰近中壢區過嶺地區、青埔地區及桃園高鐵站，居住人口達6088人，為新屋人口數最大的里。市議員陳睿生說，頭洲地區生活機能相當好，不過近年發展人口持續增加，公共設施卻仍相當缺乏。
市議員陳睿生指出，市府規劃於頭洲機六機關用地規劃興建社會住宅，考量4鄉鎮都市計劃區內的公共設施相當缺乏，因此建議社宅1至3樓應做規劃，提高公共設施占比，包括可以規劃成圖書館、運動中心、托嬰中心或設置銀行、郵局等機構，增加頭洲生活圈的生活機能。
陳睿生表示，目前桃園市都市發展局正在盤點各局處需求，並預計於今年12月辦理專業營造管理（PCM）招標，預計後年開工，2031年完工；並要求都發局會同相關局處到地方辦理說明會，讓地方表示意見，納入整體空間利用的規劃。
都發局回應，新屋機六刻正辦理專案管理暨規劃標前置作業，基地面積6151平方公尺，預估地下3層、地上14層，預計年底前上網，啟動規劃工作；目前規劃330戶社會住宅，社會福利設施會於規劃階段蒐集各需求單位及地方建議後納入；有關說明會，將於規劃開始後擇適當時間召開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言