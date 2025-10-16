預計2027開工！新屋機六用地社宅規劃330戶 地方盼進駐郵局、圖書館

桃園市新屋區機六機關用地為都市計畫內用地，桃園市都市發展局規畫設置社會住宅，地方反映4鄉鎮都市計畫區內公共設施相當缺乏，希望能利用社宅部分空間增設設施，提升地方機能。都發局回應，目前規劃330戶社會住宅，社會福利設施會於規劃階段蒐集各需求單位及地方建議後納入。

桃園市新屋區頭洲里鄰近中壢區過嶺地區、青埔地區及桃園高鐵站，居住人口達6088人，為新屋人口數最大的里。市議員陳睿生說，頭洲地區生活機能相當好，不過近年發展人口持續增加，公共設施卻仍相當缺乏。

市議員陳睿生指出，市府規劃於頭洲機六機關用地規劃興建社會住宅，考量4鄉鎮都市計劃區內的公共設施相當缺乏，因此建議社宅1至3樓應做規劃，提高公共設施占比，包括可以規劃成圖書館、運動中心、托嬰中心或設置銀行、郵局等機構，增加頭洲生活圈的生活機能。

陳睿生表示，目前桃園市都市發展局正在盤點各局處需求，並預計於今年12月辦理專業營造管理（PCM）招標，預計後年開工，2031年完工；並要求都發局會同相關局處到地方辦理說明會，讓地方表示意見，納入整體空間利用的規劃。