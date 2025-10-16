Uber eats表揚外送員 科技與彈性等3後盾助陣

快訊

中央社／ 台北16日電
Uber與Uber Eats進軍台灣多年，日前舉辦「年度合作夥伴模範選拔頒獎典禮」。（Uber、Uber Eats提供）中央社
Uber與Uber Eats表揚模範合作外送員與駕駛，Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，以科技、彈性、安全「3大後盾」協助合作外送員，平台統計顯示，外送員中有30%需照顧孩子、61%照顧長輩，還有3%是退休人士。

在外送員的得獎名單中，由田雪文以連續7年在Uber Eats平台上維持5星好評，獲「最佳顧客體驗」。田雪文說，外送平台提供的彈性機會，讓她安穩支持兒子唸大學，也能在家裡需要時選擇不上線、不接單，專心處理家中事務。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats以科技、彈性、安全「3大後盾」協助合作外送員。第1是「創新科技」，Uber Eats最新「商家與顧客回饋表」已上線，提供外送員給予商家及顧客回饋功能。第2是「彈性機會」，根據第3方報告調查，94%的UberEats外送員重視平台提供工作的高度彈性。而平台統計顯示，外送員中有30%需照顧孩子、61%照顧長輩，還有3%是退休人士。

第3是「安全守護」（Protection），Uber Eats與產官學跨界合作，推出合作外送員線上自選安全課程，也將擴大「安全騎乘獎勵計劃」至全台灣。

Uber Eats平台以科技助力，中小型商家5年成長近130%，不只提供彈性機會，平台更為面臨缺工、高成本挑戰的在地商家提供科技與營運雙重支持。

透過數據洞察與行銷工具，Uber Eat表示，截至今年8月，全台約2/5的餐廳在Uber Eats上點得到，而且中小型商家數近5年，成長率更將近130%。

而在Uber與合作車隊頒發的獎項中有「綠能先鋒」，得獎者之一的職業駕駛王嘉謙，在一年期間完成共計9906趟零碳排車輛行程，另外，合作車隊職業駕駛闕志桂，一年內共完成1072趟「寶寶優步」行程。

