全台首架！華航推出迪士尼《動物方城市2》主題彩繪機

華航（2610）吸客再出招！攜手台灣華特迪士尼股份有限公司（The Walt Disney Company (Taiwan) Ltd.） 推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影《動物方城市2》 （Zootopia 2）的人氣角色，打造全新「動物方城市2主題彩繪機」，將於11月19日台北飛往洛杉磯CI006正式啟航。

華航表示，迪士尼卡通、遊樂園等帶給許多人美好的回憶，華航這次跟迪士尼合作，就是希望帶給旅客體驗前所未有的雲端迪士尼盛會，從報到櫃台至機上服務，享受被動物方城市2主角圍繞的歡樂氣氛。

「動物方城市2主題彩繪機」以華航長程機隊主力777擔綱，電影故事主軸闡述信任與團隊合作精神，主角胡尼克 （Nick Wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps），以及新角色佘蓋瑞 （Gary De'Snake）與河狸狸寶 （Nibbles Maplestick） 躍上機身，還有廣受觀眾喜愛的樹懶快俠 （Flash） 藏身於左側機尾處，呈現慵懶卻要趕搭飛機的幽默感，讓所有旅客會心一笑。

「動物方城市2主題彩繪機」首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點，歡迎旅客闔家同樂，盡情探索世界城市。

為慶祝「動物方城市2主題彩繪機」首航，華航網站於17日推出洛杉磯、安大略等航線促銷，台北－洛杉磯經濟艙來回TWD 18,225元起 （未稅）、台北－安大略經濟艙來回TWD 19,035元起 （未稅）、台北－鳳凰城經濟艙來回TWD 21,465元起（未稅）、台北－洛杉磯豪華經濟艙來回TWD 47,314元起 （未稅）、台北－安大略豪華經濟艙來回TWD 48,544元起 （未稅）、台北－鳳凰城豪華經濟艙來回TWD 54,400元 （未稅）。

搭乘華航「動物方城市2主題彩繪機」前往加州，自由規劃迪士尼樂園巡禮，即刻展開空地連線玩美迪士尼之旅，就趁這檔。