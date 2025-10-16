快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

全台首架！華航推出迪士尼《動物方城市2》主題彩繪機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航推出全台首架迪士尼「動物方城市 2 主題彩繪機」，11月19日正式啟航。圖／公司提供
華航推出全台首架迪士尼「動物方城市 2 主題彩繪機」，11月19日正式啟航。圖／公司提供

華航（2610）吸客再出招！攜手台灣華特迪士尼股份有限公司（The Walt Disney Company (Taiwan) Ltd.） 推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影《動物方城市2》 （Zootopia 2）的人氣角色，打造全新「動物方城市2主題彩繪機」，將於11月19日台北飛往洛杉磯CI006正式啟航。

華航表示，迪士尼卡通、遊樂園等帶給許多人美好的回憶，華航這次跟迪士尼合作，就是希望帶給旅客體驗前所未有的雲端迪士尼盛會，從報到櫃台至機上服務，享受被動物方城市2主角圍繞的歡樂氣氛。

「動物方城市2主題彩繪機」以華航長程機隊主力777擔綱，電影故事主軸闡述信任與團隊合作精神，主角胡尼克 （Nick Wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps），以及新角色佘蓋瑞 （Gary De'Snake）與河狸狸寶 （Nibbles Maplestick） 躍上機身，還有廣受觀眾喜愛的樹懶快俠 （Flash） 藏身於左側機尾處，呈現慵懶卻要趕搭飛機的幽默感，讓所有旅客會心一笑。

「動物方城市2主題彩繪機」首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點，歡迎旅客闔家同樂，盡情探索世界城市。

為慶祝「動物方城市2主題彩繪機」首航，華航網站於17日推出洛杉磯、安大略等航線促銷，台北－洛杉磯經濟艙來回TWD 18,225元起 （未稅）、台北－安大略經濟艙來回TWD 19,035元起 （未稅）、台北－鳳凰城經濟艙來回TWD 21,465元起（未稅）、台北－洛杉磯豪華經濟艙來回TWD 47,314元起 （未稅）、台北－安大略豪華經濟艙來回TWD 48,544元起 （未稅）、台北－鳳凰城豪華經濟艙來回TWD 54,400元 （未稅）。

搭乘華航「動物方城市2主題彩繪機」前往加州，自由規劃迪士尼樂園巡禮，即刻展開空地連線玩美迪士尼之旅，就趁這檔。

華航網站同步設置「動物方城市2主題彩繪機」專屬網頁，網站設計運用華航企業色彩，並結合電影主角元素為主軸，增添網站互動性，提高網頁使用吸引力及趣味性，網站內容精彩豐富，分階段陸續曝光主題彩繪機介紹、最新活動、影音花絮、客艙用品、飛航情報及主要航線優惠訊息等，讓旅客一站式輕鬆快速掌握「動物方城市2主題彩繪機」資訊，更便捷查詢與預訂機位。

華航慶祝「動物方城市 2 主題彩繪機」首航，華航網站於17日推出洛杉磯、安大略等航線促銷。黃淑惠翻攝
華航慶祝「動物方城市 2 主題彩繪機」首航，華航網站於17日推出洛杉磯、安大略等航線促銷。黃淑惠翻攝

華航 迪士尼 洛杉磯

延伸閱讀

華航維也納航班遭空橋碰撞 航機檢修延誤旅客滯留

華航客貨運 飛出好成績

嘉義「台版迪士尼」引美方關切 豪門國際澄清與其無關

華航馬拉松星光夜跑今晚開跑 萬人奔馳還能抽機票

相關新聞

來客掛蛋成常態、北台灣推案減三成 專家：真降價時間到了

住展雜誌統計指出，北台灣今年前三季新成屋、預售屋總推案量約7,969億元，年減3,860億元，減幅32%，與去年前三季就...

預計2027開工！新屋機六用地社宅規劃330戶 地方盼進駐郵局、圖書館

桃園市新屋區機六機關用地為都市計畫內用地，桃園市都市發展局規畫設置社會住宅，地方反映4鄉鎮都市計畫區內公共設施相當缺乏，...

全台首架！華航推出迪士尼《動物方城市2》主題彩繪機

華航（2610）吸客再出招！攜手台灣華特迪士尼股份有限公司（The Walt Disney Company (Taiwa...

職場不是只有一種可能！新北勞工局舉辦身障就業成果展

新北市勞工局16日在板橋車站B1大廳盛大舉辦「114年身心障礙就業促進成果展」，局長陳瑞嘉先頒獎表揚22家績優進用身障員...

機場捷運 A7 站外道路開工 內政部全額補助12億元、估2029年完工

為改善桃園機場捷運A7站周邊交通，內政部16日宣布，啟動「變一道路新闢工程」，全長300公尺、設隧道段40公尺，總經費1...

10萬戶包租代管提前達標 國土署新制助弱勢安心租屋

內政部國土署表示，截至2025年9月底，全台社會住宅包租代管有效契約數已達10萬1,067戶，提前達成年度「10萬戶」目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。