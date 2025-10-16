快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

職場不是只有一種可能！新北勞工局舉辦身障就業成果展

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市勞工局長陳瑞嘉、議員石一佑與購買庇護商品的熱心民眾合影。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局長陳瑞嘉、議員石一佑與購買庇護商品的熱心民眾合影。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工局16日在板橋車站B1大廳盛大舉辦「114年身心障礙就業促進成果展」，局長陳瑞嘉先頒獎表揚22家績優進用身障員工單位、支持性就業服務機構，隨後正式為「多彩職場」成果展揭開序幕。現場設有XR/VR職場互動裝置，以及視障點字機、庇護工場商品展售，完成闖關均有實用小禮物，還可體驗免費視障按摩。歡迎市民朋友在18日前，把握機會前來體驗。

陳瑞嘉致詞時表示，上任時侯市長就特別交辦三件重要任務：協助青年就業、保障勞工權益，以及重視身心障礙者權益。新北市身障者定額進用率歷年均達到160%以上，為六都第一。期盼透過庇護工場、視障按摩小棧及輔導單位的協助，讓更多身心障礙朋友能穩定就業、實現自立。同時感謝企業、顧問與議員們的支持與投入，讓勞工局得以持續推動友善就業環境，協助每位身心障礙者找到屬於自己的核心價值。

頒獎典禮結束後，陳瑞嘉與議員石一佑特地前往體驗「六點點字標籤機」，在操作前需先背誦點字對照表，相當考驗記憶與手感，「真的不容易！」是他們體驗後的感想。來到庇護工場的展售攤位，石議員也自掏腰包逐攤購買庇護商品，用行動支持庇護員工，並與身障主持人親切互動，氣氛十分溫暖。現場還有一位熱心民眾特地停下腳步選購了滿滿的庇護商品，曾經參與宮廟事務的他說「行有餘力，就應該多支持身心障礙朋友。」，陳局長與石議員也特別向他致上感謝。

今年表揚單位中，東光凡而長期進用重度身障員工，連續2年獲得「進用績優獎」；金色三麥（7757）是積極聘用身障員工的大戶，穩定就業達3年以上更有23人，堪稱業界典範；英特內軟體及IKEA新店分公司，也因量身設計工作流程、協助員工發揮所長，分別榮獲績優與友善獎。

今日活動由「夢想馨樂光」張玉霞與楊玉凡的溫暖二重唱揭開序幕，溫暖的歌聲讓大家紛紛舉起了手機。也連續5年邀請曾獲廣播金鐘獎的余秀芷擔任主持人，為身障成果展增添更多風采。勞工局期待更多市民看見身障朋友的努力與成就，並邀請企業持續加入友善職場行列，攜手打造「人人有機會、處處可安心」的就業環境。

今天特別到場的貴賓有顧問邱滿艷、周美華、林紫婷、唐氏症基金會副處長陳欽黎、心路基金會處長溫德風，以及職重中心、庇護工場代表，另外市總理事長黃文祥、產總副理事長林松宏、產職總理事長林豐翔、各業總理事長王清雲等，也都親自到場支持，勞工局在此一併致上感謝。

身障者 勞工局

延伸閱讀

新北今年最大就博會將在三重登場 3500個職缺…有薪資上看75K

新北推「雙保PLUS健檢+」 侯友宜：加碼補助農民災害保費

新光三越復業後徵才活動 中市府統計僅19人參與

警車警報器是陸製品？廠商寄律師函「非我國頻率」 新北警：要鑑定

相關新聞

來客掛蛋成常態、北台灣推案減三成 專家：真降價時間到了

住展雜誌統計指出，北台灣今年前三季新成屋、預售屋總推案量約7,969億元，年減3,860億元，減幅32%，與去年前三季就...

預計2027開工！新屋機六用地社宅規劃330戶 地方盼進駐郵局、圖書館

桃園市新屋區機六機關用地為都市計畫內用地，桃園市都市發展局規畫設置社會住宅，地方反映4鄉鎮都市計畫區內公共設施相當缺乏，...

全台首架！華航推出迪士尼《動物方城市2》主題彩繪機

華航（2610）吸客再出招！攜手台灣華特迪士尼股份有限公司（The Walt Disney Company (Taiwa...

職場不是只有一種可能！新北勞工局舉辦身障就業成果展

新北市勞工局16日在板橋車站B1大廳盛大舉辦「114年身心障礙就業促進成果展」，局長陳瑞嘉先頒獎表揚22家績優進用身障員...

機場捷運 A7 站外道路開工 內政部全額補助12億元、估2029年完工

為改善桃園機場捷運A7站周邊交通，內政部16日宣布，啟動「變一道路新闢工程」，全長300公尺、設隧道段40公尺，總經費1...

10萬戶包租代管提前達標 國土署新制助弱勢安心租屋

內政部國土署表示，截至2025年9月底，全台社會住宅包租代管有效契約數已達10萬1,067戶，提前達成年度「10萬戶」目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。