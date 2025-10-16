職場不是只有一種可能！新北勞工局舉辦身障就業成果展

新北市勞工局16日在板橋車站B1大廳盛大舉辦「114年身心障礙就業促進成果展」，局長陳瑞嘉先頒獎表揚22家績優進用身障員工單位、支持性就業服務機構，隨後正式為「多彩職場」成果展揭開序幕。現場設有XR/VR職場互動裝置，以及視障點字機、庇護工場商品展售，完成闖關均有實用小禮物，還可體驗免費視障按摩。歡迎市民朋友在18日前，把握機會前來體驗。

陳瑞嘉致詞時表示，上任時侯市長就特別交辦三件重要任務：協助青年就業、保障勞工權益，以及重視身心障礙者權益。新北市身障者定額進用率歷年均達到160%以上，為六都第一。期盼透過庇護工場、視障按摩小棧及輔導單位的協助，讓更多身心障礙朋友能穩定就業、實現自立。同時感謝企業、顧問與議員們的支持與投入，讓勞工局得以持續推動友善就業環境，協助每位身心障礙者找到屬於自己的核心價值。

頒獎典禮結束後，陳瑞嘉與議員石一佑特地前往體驗「六點點字標籤機」，在操作前需先背誦點字對照表，相當考驗記憶與手感，「真的不容易！」是他們體驗後的感想。來到庇護工場的展售攤位，石議員也自掏腰包逐攤購買庇護商品，用行動支持庇護員工，並與身障主持人親切互動，氣氛十分溫暖。現場還有一位熱心民眾特地停下腳步選購了滿滿的庇護商品，曾經參與宮廟事務的他說「行有餘力，就應該多支持身心障礙朋友。」，陳局長與石議員也特別向他致上感謝。

今年表揚單位中，東光凡而長期進用重度身障員工，連續2年獲得「進用績優獎」；金色三麥（7757）是積極聘用身障員工的大戶，穩定就業達3年以上更有23人，堪稱業界典範；英特內軟體及IKEA新店分公司，也因量身設計工作流程、協助員工發揮所長，分別榮獲績優與友善獎。

今日活動由「夢想馨樂光」張玉霞與楊玉凡的溫暖二重唱揭開序幕，溫暖的歌聲讓大家紛紛舉起了手機。也連續5年邀請曾獲廣播金鐘獎的余秀芷擔任主持人，為身障成果展增添更多風采。勞工局期待更多市民看見身障朋友的努力與成就，並邀請企業持續加入友善職場行列，攜手打造「人人有機會、處處可安心」的就業環境。

今天特別到場的貴賓有顧問邱滿艷、周美華、林紫婷、唐氏症基金會副處長陳欽黎、心路基金會處長溫德風，以及職重中心、庇護工場代表，另外市總理事長黃文祥、產總副理事長林松宏、產職總理事長林豐翔、各業總理事長王清雲等，也都親自到場支持，勞工局在此一併致上感謝。