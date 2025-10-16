安克生醫睡眠檢測產品 獲土耳其代理商訂單

安克（4188）16日宣布，旗下免過夜超音波智慧睡眠檢測產品「安克呼止偵」，與土耳其代理商簽下獨家合約，並已於本月接獲首批訂單。安克表示，土國人口逾8,700萬人，醫療市場規模近300億美元，本次合作將有助於安克快速拓展該國市場。

安克表示，此次合作的土耳其代理商具心臟外科醫師背景，在當地具知名度，同時經營多家診所，今年初於阿拉伯醫療展（Arab Health）看到安克生醫展示「安克呼止偵」產品，隨即洽詢合作代理機會，並於本月正式下單。

安克總經理李伊俐說，代理商預計將該醫材應用於旗下診所的普篩服務，進一步替病人提供客製化治療，這也是「安克呼止偵」在OSA快速檢測、牙科和耳鼻喉科的應用之外，首次拓展至心臟科領域。

李伊俐並表示，該代理商具臨床實務經驗，也擁有自媒體的行銷資源，對於安克呼吸中止檢測產品在土國市場的宣傳及拓展，極具正面效益。安克表示，土耳其是人口大國，內需市場龐大，醫療市場規模近300億美元，在該地區僅次於沙烏地阿拉伯。

安克表示，全球約有20%人口罹患阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA），中重度患者高達4.25億人；多項研究證實，OSA會提高罹患心臟病、高血壓等心血管疾病的風險，美國心臟協會（AHA）亦發布聲明強調OSA和多種心血管疾病的密切關係。

安克9月合併營收597萬元，年增73.9%，寫今年以來新高，該公司表示，主要是「安克呼止偵」接獲土耳其訂單，貢獻營收；該公司累計前九月營收2,537.2萬元，年減27.4%。