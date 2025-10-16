快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

安克生醫睡眠檢測產品 獲土耳其代理商訂單

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

安克（4188）16日宣布，旗下免過夜超音波智慧睡眠檢測產品「安克呼止偵」，與土耳其代理商簽下獨家合約，並已於本月接獲首批訂單。安克表示，土國人口逾8,700萬人，醫療市場規模近300億美元，本次合作將有助於安克快速拓展該國市場。

安克表示，此次合作的土耳其代理商具心臟外科醫師背景，在當地具知名度，同時經營多家診所，今年初於阿拉伯醫療展（Arab Health）看到安克生醫展示「安克呼止偵」產品，隨即洽詢合作代理機會，並於本月正式下單。

安克總經理李伊俐說，代理商預計將該醫材應用於旗下診所的普篩服務，進一步替病人提供客製化治療，這也是「安克呼止偵」在OSA快速檢測、牙科和耳鼻喉科的應用之外，首次拓展至心臟科領域。

李伊俐並表示，該代理商具臨床實務經驗，也擁有自媒體的行銷資源，對於安克呼吸中止檢測產品在土國市場的宣傳及拓展，極具正面效益。安克表示，土耳其是人口大國，內需市場龐大，醫療市場規模近300億美元，在該地區僅次於沙烏地阿拉伯。

安克表示，全球約有20%人口罹患阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA），中重度患者高達4.25億人；多項研究證實，OSA會提高罹患心臟病、高血壓等心血管疾病的風險，美國心臟協會（AHA）亦發布聲明強調OSA和多種心血管疾病的密切關係。

安克9月合併營收597萬元，年增73.9%，寫今年以來新高，該公司表示，主要是「安克呼止偵」接獲土耳其訂單，貢獻營收；該公司累計前九月營收2,537.2萬元，年減27.4%。

土耳其 心血管疾病

延伸閱讀

YTR古娃娃蜜月驚魂！突發闌尾炎「土耳其急動刀」　醫療花費超意外

甩95公斤「皮鬆」不好看…英女飛土耳其整形 返家爆致命血栓

允強土耳其廠 強攻美國

案情大逆轉！土耳其模特兒墜樓慘死 指甲有男性DNA、遺書疑偽造

相關新聞

來客掛蛋成常態、北台灣推案減三成 專家：真降價時間到了

住展雜誌統計指出，北台灣今年前三季新成屋、預售屋總推案量約7,969億元，年減3,860億元，減幅32%，與去年前三季就...

預計2027開工！新屋機六用地社宅規劃330戶 地方盼進駐郵局、圖書館

桃園市新屋區機六機關用地為都市計畫內用地，桃園市都市發展局規畫設置社會住宅，地方反映4鄉鎮都市計畫區內公共設施相當缺乏，...

全台首架！華航推出迪士尼《動物方城市2》主題彩繪機

華航（2610）吸客再出招！攜手台灣華特迪士尼股份有限公司（The Walt Disney Company (Taiwa...

職場不是只有一種可能！新北勞工局舉辦身障就業成果展

新北市勞工局16日在板橋車站B1大廳盛大舉辦「114年身心障礙就業促進成果展」，局長陳瑞嘉先頒獎表揚22家績優進用身障員...

機場捷運 A7 站外道路開工 內政部全額補助12億元、估2029年完工

為改善桃園機場捷運A7站周邊交通，內政部16日宣布，啟動「變一道路新闢工程」，全長300公尺、設隧道段40公尺，總經費1...

10萬戶包租代管提前達標 國土署新制助弱勢安心租屋

內政部國土署表示，截至2025年9月底，全台社會住宅包租代管有效契約數已達10萬1,067戶，提前達成年度「10萬戶」目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。