機場捷運 A7 站外道路開工 內政部全額補助12億元、估2029年完工

為改善桃園機場捷運A7站周邊交通，內政部16日宣布，啟動「變一道路新闢工程」，全長300公尺、設隧道段40公尺，總經費12.1億元，由內政部透過「新市鎮開發基金」全額補助桃園市政府辦理，預計在西元2029年上半年完工，完工後將可串聯龜山與捷運A7站區，紓解尖峰時段壅塞，並提升通勤便利與公共運輸品質。

內政部次長董建宏指出，該工程是完善A7站區周邊路網的重要一環，除了開闢「變一道路」，過去牛角坡橋及變三道路已陸續完工啟用，後續將與既有道路銜接，形成完整交通動線，變一道路將設置雙向各兩車道，並在人行安全方面加強設計，讓通勤族及居民都能有更舒適的通行環境。

董建宏表示，本次工程路線通過歷史建築「龜山樟腦寮協和磚廠」，施工團隊特別採用隧道方式貫通文學路與文化一路，並以鋼構支撐系統保護磚廠原貌與結構安全，兼顧交通發展與文資保存，希望在打造新道路的同時，也能讓龜山珍貴的磚業文化繼續被看見，實現交通建設與文化保存的雙贏。