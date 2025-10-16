機場捷運 A7 站外道路開工 內政部全額補助12億元、估2029年完工
為改善桃園機場捷運A7站周邊交通，內政部16日宣布，啟動「變一道路新闢工程」，全長300公尺、設隧道段40公尺，總經費12.1億元，由內政部透過「新市鎮開發基金」全額補助桃園市政府辦理，預計在西元2029年上半年完工，完工後將可串聯龜山與捷運A7站區，紓解尖峰時段壅塞，並提升通勤便利與公共運輸品質。
內政部次長董建宏指出，該工程是完善A7站區周邊路網的重要一環，除了開闢「變一道路」，過去牛角坡橋及變三道路已陸續完工啟用，後續將與既有道路銜接，形成完整交通動線，變一道路將設置雙向各兩車道，並在人行安全方面加強設計，讓通勤族及居民都能有更舒適的通行環境。
董建宏表示，本次工程路線通過歷史建築「龜山樟腦寮協和磚廠」，施工團隊特別採用隧道方式貫通文學路與文化一路，並以鋼構支撐系統保護磚廠原貌與結構安全，兼顧交通發展與文資保存，希望在打造新道路的同時，也能讓龜山珍貴的磚業文化繼續被看見，實現交通建設與文化保存的雙贏。
董建宏補充，內政部與桃園市政府長期合作推動A7站區整體建設，自西元2010年以來，中央已投入逾182億元，包括住宅與產業專區開發、聯外道路、排水與污水系統、活動廣場及停車場等設施，這些建設不僅讓A7站生活機能更加完善，也為地方產業注入發展動能，帶動龜山與捷運沿線的經濟成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言