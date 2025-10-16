10萬戶包租代管提前達標 國土署新制助弱勢安心租屋

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
社宅包租代管計畫涵蓋全台19個縣市。國住都提供
內政部國土署表示，截至2025年9月底，全台社會住宅包租代管有效契約數已達10萬1,067戶，提前達成年度「10萬戶」目標。為讓更多民眾享有穩定租屋環境，新版「包租代管5.0計畫」已於10月1日正式上路，由國家住都中心率先推動，歡迎符合資格的房東與租客踴躍參與。

國土署說明，包租代管計畫自2017年底開辦以來，透過媒合民間住宅資源，讓房東、房客與代管業者三方共創穩定租屋市場。新制5.0進一步加碼獎勵與補助措施，出租給弱勢戶的房東可獲每年1.5萬元修繕獎勵費，且代管案件可一次簽約3年，提高租期穩定性。

同時，政府新增「弱勢關懷獎勵金」，鼓勵業者與社政單位、民間團體合作，透過教育訓練強化社福能量。針對邁入超高齡社會的趨勢，政策也鼓勵住在無電梯老屋的長者或身障者，將舊屋納入包租代管，再搬遷至更合適的民間住宅，政府將補助搬遷費與租金差額，協助改善居住品質。

內政部指出，國家住中心的服務範圍已從六都、彰化縣及南投縣擴展至全台19縣市，新制除延續「333優惠政策」，也就是房東稅賦優惠3年、代管服務費3折、房客租金補貼3成之外，也推出三大強化方向，包括「強化弱勢租屋協助」、「建立弱勢關懷獎勵制度」及「換居專案加碼補助」，目標是穩定租賃關係、提升業者服務品質，並促進社福資源的有效媒合。

國土署強調，中央配合「百萬戶租屋家庭支持計畫」，預計在2032年達成包租代管社宅25萬戶的目標，同時也推動「青年婚育租屋協助專案」，營造更友善的婚育居住環境，打造「住得起、住得久」的安居社會。

租屋 房東 租金補貼 國土署

