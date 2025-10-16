北捷遊憩子公司首度備詢 總經理：拚2年盈餘成長5到7％

台北捷運公司的遊憩子公司今年成立，總經理邱健吾今首度率領同仁赴台北市議會，針對未來三個場館的績效、營運方向報告並備詢。其中，北市議員就場館人次減少、兩年內整體盈餘數質詢，邱健吾說明，依整體經濟成長數字，兩年可達5到7％。

邱健吾報告，貓空纜車營運狀況，今年1到9月總運量與去年113年同期減少1.5萬人次，來到137.3萬人，主要是受到天候影響天數較多，但也發現購票類別中，全票的國際旅客占65.4％，但20人以上團體僅有3.4％，未來也會持續精進相關該類別。

小巨蛋部分，邱健吾說，主場館使用率增加2.9％，使用天數也增加7天，不過，副場館的冰上樂園今年1到9月人次，比去年同期減少2.1萬次。根據分析主要是公益活動檔期增加。另外，兒童新樂園部分，今年1到9月人次，比去年同期減少13.1萬次，

交通委員會第一召集人游淑慧表示，兒樂的下降的人數多達13.1萬次，應該要仔細探究，「不能歸咎於有沒有下雨，來客數降低，有沒有可能是喜新厭舊？或者兒樂會不會有相關定目劇吸引民眾？」

北市議員耿葳也以韓國女團BLACKPINK到高雄國家體育場開唱，場館之外更是結合當地地景連續好幾天的打燈宣傳，帶動整體城市行銷，北捷遊憩公司是不是應該也跨局處整合，而非只有當日活動，「把自己格局做小。」

北市議員徐弘庭說，大巨蛋開演唱會之後，加上北流等各場館，藉以將商品區分，「現在很多歌手可以到大巨蛋唱，是不是小巨蛋也能培養一些未來Super Start。」同時也要以整體城市行銷去做思考。北市議員張志豪也詢問，上任後計畫兩年內整體盈餘增加多少？

邱健吾說明，針對兒樂，會放在遊具更新及新的活動設計，在10月21日到11月16日會和日本寶可夢合作，期間會推出萬聖節限定的寶可夢，「因為寶可夢主題遊樂園也將開幕，台灣是很大的市場，透過彼此間合作擴大效益。」

邱健吾也說，小巨蛋定為為中大型場館，也是不少國內外歌手藝人表演首戰，同樣做出差異化調整。遊憩子公司也持續精實兒童新樂園、小巨蛋、貓纜三個場館的定位。

至於整體盈餘部分，他強調會隨著整體經濟狀況不同，依主計總處8月公布的2025年台灣經濟成長的4.45％預測，可以超過來到5到7％。

最後，交通委員會提出遊憩公司進行未來發展及願景展望的專案報告，待報告完後再通過人事相關的備查案，以符合相關程序。