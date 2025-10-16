順德搶進AI商機蓋新廠 輝達GB200伺服器帶旺穩壓器出貨量

成立超過70年的順德工業，以金屬文具起家，如今加速轉型為「電源管理全方位解決方案提供者」，從傳統製造跨足半導體與AI伺服器產業，公司宣布啟動彰化「起家厝拆除重建」工程，總投資金額約14億元，預計興建地上六層新廠，今天舉行動土儀式，預計最快2028年完成，預計至少再招募百名員工。

順德規畫將現有沖壓製成廠房拆除，新蓋完工後將取代已服役近50年的老舊設施，順德總經理陳維德表示，公司希望在半導體供應鏈和全球工業體系中發展，新建的大樓將以高速運算和垂直供電為主，配合AI應用發展，在技術先行布局。

目前半導體產品已占公司總營收九成，順德從過去的文具公司，轉型成以車用、新能源與電子零件為基礎的科技製造商，隨著台灣AI供應鏈在全球地位提升，公司將加強研發與產能，讓產品更具多元化，滿足不同市場需求，並逐步提升AI生態系產品的比重。

在新產品部分，順德與歐系客戶合作開發高電流密度功率模組（VPD）垂直供電穩壓器，能提升GPU與CPU的運算效能與散熱效率，主要應用在高效能AI資料中心，今年第四季開始量產，預計2026年可望倍數成長。業界估計，輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器機櫃一台就需要約2600顆穩壓器，順德有機會成為AI伺服器供應鏈的重要受惠者。