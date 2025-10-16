致伸與 Vieureka 攜手推動新一代邊緣 AI 解決方案

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸科技（4915）宣布與日本新創公司 Vieureka Inc. 策略合作，共同開發新一代邊緣 AI 攝影機。此合作結合致伸高效能 AI 攝影機與 Vieureka 軟體平台，提供具備進階影像處理與遠端管理能力的完整解決方案。

致伸表示，此項合作將強化邊緣 AI 攝影機效能，同時建立遠端管理的與標準化機制，廣泛應用於醫療照護、智慧製造等多元場域，協助客戶提升現場運作效率。致伸科技副總經理許家誌表示，結合致伸的硬體優勢與 Vieureka 的 AI 平台，我們希望打造更靈活、更智慧的全球解決方案，推動邊緣 AI 技術普及化。

Vieureka 平台內建神經運算單元（NPU），具備低功耗、高效能的電腦視覺處理能力，並支援安全遠端管理與 AI 模型更新、訓練與參數調整。Vieureka代表取締役 社長宮崎秋弘（Akihiro Miyazaki）表示，與致伸合作，讓我們能以日本為起點，推動邊緣 AI 解決方案全球落地，為產業帶來更多智慧化價值。雙方將結合致伸的全球製造與品質管理體系，預計提前量產並穩定供應，以加速邊緣AI解決方案在全球市場的導入。

