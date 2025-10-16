快訊

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

全球前三大導線架製造商順德 投資14億新廠動工

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
工策會總幹事洪榮章（左）、民進黨籍立委黃秀芳（中）以及彰化市長林世賢（右）今天出席順德工業「起家厝拆除重建」工程，同步舉行新廠動工典禮。記者黃仲裕／攝影
工策會總幹事洪榮章（左）、民進黨籍立委黃秀芳（中）以及彰化市長林世賢（右）今天出席順德工業「起家厝拆除重建」工程，同步舉行新廠動工典禮。記者黃仲裕／攝影

以五金文具起家，現已轉型為電源管理全方位解決方案供應者的順德工業，今天宣布新廠擴建，投資金額高達14億元，預計興建地上六層新廠，以智慧製造、綠能節能以及永續工廠為核心方向。

順德工業是全球前三大導線架製造商，及高功率導線架第一大。順德產品廣泛應用於生活家電、5G基地台、電動車及國防工業等領域，近年來公司積極投入車用電子、AI伺服器及高功率電源管理等新興應用，營運重心與產品線全面升級，年營業額穩定維持在新台幣100億元左右。

順德工業表示，新廠落成後，不僅能進一步整合AI製造、綠色能源與高精度加工能力，也將使彰化成為中部科技產業鏈升級的重要據點。順德強調，企業成長的根在彰化，從文具到AI，順德將持續以創新研發與綠色製造為核心，串聯國際供應鏈，打造屬於台灣的高科技製造新典範。

順德是全球前三大導線架製造商，及高功率導線架第一大。產品廣泛應用於生活家電、5G基地台、電動車及國防工業等領域。近年來公司積極投入車用電子、AI伺服器及高功率電源管理等新興應用，營運重心與產品線全面升級，年營業額穩定維持在新台幣100億元左右。記者黃仲裕／攝影
順德是全球前三大導線架製造商，及高功率導線架第一大。產品廣泛應用於生活家電、5G基地台、電動車及國防工業等領域。近年來公司積極投入車用電子、AI伺服器及高功率電源管理等新興應用，營運重心與產品線全面升級，年營業額穩定維持在新台幣100億元左右。記者黃仲裕／攝影

AI 電源管理 新台幣

延伸閱讀

重陽節彰化有鄉鎮送實用血壓計 明年擬再調高敬老禮金

彰化二林中科園區挖洞被倒亂百噸營建廢棄物 11人起訴求重刑

順德工業起家厝建智慧新廠動工 站穩 AI 供應鏈關鍵地位

彰化員林年近七旬婦撞路旁車 360度大迴轉、二人受傷

相關新聞

來客掛蛋成常態、北台灣推案減三成 專家：真降價時間到了

住展雜誌統計指出，北台灣今年前三季新成屋、預售屋總推案量約7,969億元，年減3,860億元，減幅32%，與去年前三季就...

台灣房價還會慘跌？專家示警「殺價取量」現蹤：這1季最慘

房市專家、吉家網董事長李同榮昨分析，台灣房市進入「初跌段」，市場出現「殺價取量」現象，與2016年極為類似，預測明年第一...

北捷遊憩子公司首度備詢 總經理：拚2年盈餘成長5到7％

台北捷運公司的遊憩子公司今年成立，總經理邱健吾今首度率領同仁赴台北市議會，針對未來三個場館的績效、營運方向報告並備詢。其...

順德搶進AI商機蓋新廠 輝達GB200伺服器帶旺穩壓器出貨量

成立超過70年的順德工業，以金屬文具起家，如今加速轉型為「電源管理全方位解決方案提供者」，從傳統製造跨足半導體與AI伺服...

TOYOTA LAND CRUISER 掀越野搶購熱潮今驚豔亮相

TOYOTA LAND CRUISER 強悍抵台16日驚豔亮相，預計售價288萬元，想買這款車的消費者比預期熱絡，推出登...

台積宅GG了 今年交易腰斬、這區房價年跌13%

台積宅一度是市場最火熱產品，但永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台積電（2330）即將和已進駐廠區所在的行政區，發現台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。