全球前三大導線架製造商順德 投資14億新廠動工

以五金文具起家，現已轉型為電源管理全方位解決方案供應者的順德工業，今天宣布新廠擴建，投資金額高達14億元，預計興建地上六層新廠，以智慧製造、綠能節能以及永續工廠為核心方向。

順德工業是全球前三大導線架製造商，及高功率導線架第一大。順德產品廣泛應用於生活家電、5G基地台、電動車及國防工業等領域，近年來公司積極投入車用電子、AI伺服器及高功率電源管理等新興應用，營運重心與產品線全面升級，年營業額穩定維持在新台幣100億元左右。