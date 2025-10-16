全球前三大導線架製造商順德 投資14億新廠動工
以五金文具起家，現已轉型為電源管理全方位解決方案供應者的順德工業，今天宣布新廠擴建，投資金額高達14億元，預計興建地上六層新廠，以智慧製造、綠能節能以及永續工廠為核心方向。
順德工業是全球前三大導線架製造商，及高功率導線架第一大。順德產品廣泛應用於生活家電、5G基地台、電動車及國防工業等領域，近年來公司積極投入車用電子、AI伺服器及高功率電源管理等新興應用，營運重心與產品線全面升級，年營業額穩定維持在新台幣100億元左右。
順德工業表示，新廠落成後，不僅能進一步整合AI製造、綠色能源與高精度加工能力，也將使彰化成為中部科技產業鏈升級的重要據點。順德強調，企業成長的根在彰化，從文具到AI，順德將持續以創新研發與綠色製造為核心，串聯國際供應鏈，打造屬於台灣的高科技製造新典範。
