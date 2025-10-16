安克生醫進軍土耳其！「安克呼止偵」簽獨家代理、接獲首批訂單

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

安克生醫（4188）全球拓展再下一城。公司旗下免過夜、超音波智慧睡眠檢測「安克呼止偵」和土耳其代理商簽下獨家合約，並於本月接獲首批訂單。安克生醫表示，土耳其人口逾8700萬人，醫療市場規模近300億美元，此次合作的代理商為當地具高知名度的心臟科醫師，並擁有連鎖診所和豐富行銷資源，將有助於土耳其市場的快速推廣。

全球約有20%人口罹患阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA），中重度患者高達4.25億人，多項研究證實，OSA會提高罹患心臟病、高血壓等心血管疾病的風險。美國心臟協會（AHA）亦發布聲明，強調OSA和多種心血管疾病的密切關係。

此次合作的土耳其代理商具心臟外科醫師背景，同時經營多家診所，今年初於阿拉伯醫療展（Arab Health）看到安克生醫展示「安克呼止偵」，隨即洽詢合作代理機會，並於本月正式下單。

安克生醫總經理李伊俐表示，對方預計將該項醫材應用於旗下診所的普篩服務，進一步替病人提供客製化治療；這也是「安克呼止偵」在OSA快速檢測、牙科和耳鼻喉科的應用之外，首次拓展至心臟科領域，進一步提升產品價值。

土耳其是全球人口最多的國家之一，內需市場龐大，醫療市場規模近300億美元，在該地區僅次於沙烏地阿拉伯。李伊俐指出，合作的代理商在當地是具知名度的醫師，具有臨床實務經驗，也擁有自媒體的行銷資源，對於安克呼吸中止檢測產品在土耳其市場的宣傳與拓展極具正面效益。

土耳其 安克生醫 心血管疾病

