TOYOTA LAND CRUISER 掀越野搶購熱潮今驚豔亮相

TOYOTA LAND CRUISER 強悍抵台16日驚豔亮相，預計售價288萬元，想買這款車的消費者比預期熱絡，推出登錄抽籤活動，吸引超過 2,500 位搶100台配額，掀起前所未有的越野搶購熱潮。

隨著消費者購車習慣改變，因應不同需求買車及換車，和泰集團也努力帶給國內消費者更多汽車體驗，代理的TOYOTA 讓台灣消費者體驗賽車文化、深入感受 GAZOO Racing 競速精神，打造台灣首家官方示範據點— GR Garage 林口旗艦館，提供客製化改裝、汽車展示、購物體驗、互動交流的全新空間；同時也推出GR相關車款，熱門車款Toyota GR YARIS，近期更針對國內神車Toyota Corolla Cross 推出GR Sport車款。

戶外休閒旅遊需求越來越多，瞄準「BACK TO THE ORIGIN」商機，全新 TOYOTA LAND CRUISER 實車首度抵台亮相TOYOTA 總代理和泰汽車於16日舉辦 LAND CRUISER 賞車會，展示全新強悍越野王者 LAND CRUISER 的強悍風采與無可取代的經典魅力。

自 1951 年問世以來，LAND CRUISER 以超過 70 年的歷史傳承與全球累積逾千萬台銷售，成為 TOYOTA 品牌最具代表性的經典車款之一。全新 LAND CRUISER 以「BACK TO THE ORIGIN」為核心理念，承襲傳奇精神，打造兼具實用機能與越野性能的跨世代強悍車款。

在座艙設計上，LAND CRUISER 採水平設計，提供開闊駕駛視野，並依實際操作情境配置大量實體按鍵，兼顧便利與直覺操作性。配備 12.3 吋數位儀表、中控螢幕與抬頭顯示器，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，越野操作更輕鬆就手。同時升級多項豪華配備，如一鍵式開啟全景天窗、14 支 JBL 環繞音響系統及前後皮質通風加熱座椅等。在安全防護科技上，搭載最新 Toyota Safety Sense 3.0 主動安全系統、8 具 SRS 氣囊及 E-Mirror 電子後視鏡，全方位守護乘員安全。

在動力科技上，LAND CRUISER 首度導入 2.8L 柴油渦輪引擎結合 48V 輕油電系統，採用柴油共軌缸內直噴技術，並透過加大渦輪進氣與排氣葉片直徑提升強制進氣量，強化整體動力輸出。48V 高效輕油電系統於起步時提供額外動力支援，進一步提升行駛平順性與節能表現。搭配八速自排變速箱，實現低轉速下強勁扭力的平順起步，以及高轉速時綿延不斷的加速快感。於各種地形皆能充分發揮性能，帶來從容而強悍的駕馭體驗。

全新 LAND CRUISER 全面提升越野性能，新增電控防傾桿分離裝置（Stabilizer Disconnect Mechanism, SDM），駕駛可依路況主動切換防傾桿模式，在一般公路行駛時可保持鎖定，降低車身晃動，提供行駛穩定性；而當進入越野地形時可解鎖防傾桿，增加懸吊行程，提升抓地力與乘坐舒適性。