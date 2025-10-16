快訊

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

聽新聞
0:00 / 0:00

TOYOTA LAND CRUISER 掀越野搶購熱潮今驚豔亮相

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
LAND CRUISER 採水平設計提供開闊駕駛視野，配備 12.3 吋數位儀表、中控螢幕與抬頭顯示等。記者黃淑惠／攝影
LAND CRUISER 採水平設計提供開闊駕駛視野，配備 12.3 吋數位儀表、中控螢幕與抬頭顯示等。記者黃淑惠／攝影

TOYOTA LAND CRUISER 強悍抵台16日驚豔亮相，預計售價288萬元，想買這款車的消費者比預期熱絡，推出登錄抽籤活動，吸引超過 2,500 位搶100台配額，掀起前所未有的越野搶購熱潮。

隨著消費者購車習慣改變，因應不同需求買車及換車，和泰集團也努力帶給國內消費者更多汽車體驗，代理的TOYOTA 讓台灣消費者體驗賽車文化、深入感受 GAZOO Racing 競速精神，打造台灣首家官方示範據點— GR Garage 林口旗艦館，提供客製化改裝、汽車展示、購物體驗、互動交流的全新空間；同時也推出GR相關車款，熱門車款Toyota GR YARIS，近期更針對國內神車Toyota Corolla Cross 推出GR Sport車款。

戶外休閒旅遊需求越來越多，瞄準「BACK TO THE ORIGIN」商機，全新 TOYOTA LAND CRUISER 實車首度抵台亮相TOYOTA 總代理和泰汽車於16日舉辦 LAND CRUISER 賞車會，展示全新強悍越野王者 LAND CRUISER 的強悍風采與無可取代的經典魅力。

自 1951 年問世以來，LAND CRUISER 以超過 70 年的歷史傳承與全球累積逾千萬台銷售，成為 TOYOTA 品牌最具代表性的經典車款之一。全新 LAND CRUISER 以「BACK TO THE ORIGIN」為核心理念，承襲傳奇精神，打造兼具實用機能與越野性能的跨世代強悍車款。

在座艙設計上，LAND CRUISER 採水平設計，提供開闊駕駛視野，並依實際操作情境配置大量實體按鍵，兼顧便利與直覺操作性。配備 12.3 吋數位儀表、中控螢幕與抬頭顯示器，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，越野操作更輕鬆就手。同時升級多項豪華配備，如一鍵式開啟全景天窗、14 支 JBL 環繞音響系統及前後皮質通風加熱座椅等。在安全防護科技上，搭載最新 Toyota Safety Sense 3.0 主動安全系統、8 具 SRS 氣囊及 E-Mirror 電子後視鏡，全方位守護乘員安全。

在動力科技上，LAND CRUISER 首度導入 2.8L 柴油渦輪引擎結合 48V 輕油電系統，採用柴油共軌缸內直噴技術，並透過加大渦輪進氣與排氣葉片直徑提升強制進氣量，強化整體動力輸出。48V 高效輕油電系統於起步時提供額外動力支援，進一步提升行駛平順性與節能表現。搭配八速自排變速箱，實現低轉速下強勁扭力的平順起步，以及高轉速時綿延不斷的加速快感。於各種地形皆能充分發揮性能，帶來從容而強悍的駕馭體驗。

全新 LAND CRUISER 全面提升越野性能，新增電控防傾桿分離裝置（Stabilizer Disconnect Mechanism, SDM），駕駛可依路況主動切換防傾桿模式，在一般公路行駛時可保持鎖定，降低車身晃動，提供行駛穩定性；而當進入越野地形時可解鎖防傾桿，增加懸吊行程，提升抓地力與乘坐舒適性。

更以強悍底盤與智慧科技為基礎，搭載全時四輪驅動與強化版智慧型越野地形系統（Multi-Terrain-Select, MTS），輕鬆應付泥地、沙地、岩石、雪地等多變地形，並透過系統自動調整動力、轉向、煞車與循跡防滑設定，在複雜地形保有抓地性能和操控性。

TOYOTA LAND CRUISER 吸引超過 2,500 位搶100台配額，掀起前所未有的越野搶購熱潮。記者黃淑惠／攝影
TOYOTA LAND CRUISER 吸引超過 2,500 位搶100台配額，掀起前所未有的越野搶購熱潮。記者黃淑惠／攝影
TOYOTA LAND CRUISER 強悍抵台預計售價288萬元。記者黃淑惠／攝影
TOYOTA LAND CRUISER 強悍抵台預計售價288萬元。記者黃淑惠／攝影

消費 TOYOTA

延伸閱讀

Toyota認為48V輕油電不是真hybrid動力！提醒對手別誤導消費者

外傳Toyota Land Cruiser將新增PHEV插電式油電混合動力車型！

2025日本移動展 Toyota 揭示品牌新篇章 Lexus「LS」將從豪華轎車轉型為「Luxury Space」

TOYOTA Drive⁺ Link智能車載系統攜手GARMIN升級五大創新功能 進化智慧出行體驗

相關新聞

來客掛蛋成常態、北台灣推案減三成 專家：真降價時間到了

住展雜誌統計指出，北台灣今年前三季新成屋、預售屋總推案量約7,969億元，年減3,860億元，減幅32%，與去年前三季就...

台灣房價還會慘跌？專家示警「殺價取量」現蹤：這1季最慘

房市專家、吉家網董事長李同榮昨分析，台灣房市進入「初跌段」，市場出現「殺價取量」現象，與2016年極為類似，預測明年第一...

北捷遊憩子公司首度備詢 總經理：拚2年盈餘成長5到7％

台北捷運公司的遊憩子公司今年成立，總經理邱健吾今首度率領同仁赴台北市議會，針對未來三個場館的績效、營運方向報告並備詢。其...

順德搶進AI商機蓋新廠 輝達GB200伺服器帶旺穩壓器出貨量

成立超過70年的順德工業，以金屬文具起家，如今加速轉型為「電源管理全方位解決方案提供者」，從傳統製造跨足半導體與AI伺服...

TOYOTA LAND CRUISER 掀越野搶購熱潮今驚豔亮相

TOYOTA LAND CRUISER 強悍抵台16日驚豔亮相，預計售價288萬元，想買這款車的消費者比預期熱絡，推出登...

台積宅GG了 今年交易腰斬、這區房價年跌13%

台積宅一度是市場最火熱產品，但永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台積電（2330）即將和已進駐廠區所在的行政區，發現台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。