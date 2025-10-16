台積宅GG了 今年交易腰斬、這區房價年跌13%

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
竹北市量縮最為明顯，減幅近7成。圖／永慶房屋提供
台積宅一度是市場最火熱產品，但永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台積電（2330）即將和已進駐廠區所在的行政區，發現台積宅今年交易量較去年全面減少，其中減幅最多的是位於新竹縣的竹北市，減幅近7成。至於房價修正最多的為台南市安定區，與去年相比下修13%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，在銀行房貸緊縮與第七波信用管制續行下，各地房市急凍，台積電房市區也不例外，交易量大多下滑五成以上，其中竹北市今年交易較去年量縮69.6%最多。

台積宅除了交易量明顯量縮外，部分區域房價也開始有所修正。

其中南科台南園區近年來房價快速上漲，使不少購屋族已無法負荷，且該園區周遭房屋供給量大，隨著政策影響持續，不少投資客選擇退場轉售，使待售房屋供給增加。

另外當地的交通、生活機能尚待完善，房價支撐性不足。數據顯示，安定區房價較去年共下修13.1%最高；新市區和善化區，房價也分別修正3.7%和2.8%。

不過，嘉義縣的太保市房價反而逆勢上漲11.8%居冠。陳金萍補充，近年太保市發展題材不斷，除台積電將進駐嘉義科學園區外，「華泰名品城」Outlet也得標高鐵特定區土地，未來發展潛力可期。

加上嘉義高鐵站周邊仍有廣大腹地可開發，吸引建商積極進場。由於房價基期較低，加上科技人才剛需買盤支撐，在眾多題材助攻下，當地預售價格已反映市場上漲預期，也帶動中古屋價格走升。

台積電即將和已進駐廠區所在行政區中古屋近二年平均單價變化。資料來源／永慶房屋
台積電即將和已進駐廠區所在行政區中古屋近二年交易量變化。資料來源／永慶房屋
