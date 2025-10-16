聽新聞
影／新壽北士科辦動土 蔣萬安正面回應：朝輝達所希望的方向努力
新光人壽今於北投士林科技園區T17、T18辦動土典禮，然而輝達（NVIDIA）落腳問題未解，台北市長蔣萬安今到台南考察酪農產業，媒體詢問對於新壽今上午動土典禮看法？他表示，會朝輝達所希望的方向努力。
蔣萬安說，台北市政府的立場一直非常堅定而且一致，「就是希望輝達總部能夠順利落腳台北」，一定會盡全力讓一切圓滿順利，也會跟各方持續保持溝通。
蔣萬安指出，自己之前也講過，也必須要確保整個程序合法合規、也符合契約的規範，所以市府持續跟輝達溝通，保持意見交換，目前輝達明確的告知，就是希望新光人壽跟台北市政府合意解約、由市府取回土地，透過專案設定地上權方式來給予輝達，「這方向非常地明確，我們會持續努力」。
