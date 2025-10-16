順德工業起家厝建智慧新廠動工 站穩 AI 供應鏈關鍵地位

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
順德16日宣布啟動彰化「起家厝拆除重建」工程，同步舉行新廠動工典禮。記者宋健生／攝影
全球前三大導線架製造商順德（2351），積極跨足半導體與AI伺服器產業，16日宣布啟動彰化「起家厝拆除重建」工程。順德表示，全球IDM大廠積極佈局伺服器電源管理產品，帶動相關零組件需求持續升溫，順德AI領域相關營收預計於2026年將迎來倍數以上成長。

順德近年積極轉型為「電源管理全方位解決方案提供者」，新廠未來將以生產Al高功率導線架、散熱模塊等高毛利、高附加價值產品為主，後續將加入均熱片、IGBT模塊。法人估，順德目前Al領域相關營收約佔整體營收的1%，預計明年佔比上看5%，2028年以後拚10%以上。

值得注意的是，為反應高技術含量產品成本上升，順德已和主要客戶談妥自10月起陸續調整產品報價，調幅在10%至30%之間，明天第1季起全面適用新報價，有助提升毛利率表現。

今天的動土儀式，由董事長陳朝雄、總經理陳維德、彰化副縣長洪榮章等人主持，新廠總投資金額達14億元(廠房12億元、設備2億元)預計興建地上六層廠房，以智慧製造、綠能節能及永續工廠為核心設計方向，2028年完工後，將取代已服役近50年的老舊設施，預估產值將大幅成長。

順德是全球前三大導線架製造商，及高功率導線架第一大。產品廣泛應用於生活家電、5G基地台、電動車及國防工業等領域。近年來公司積極投入車用電子、AI伺服器及高功率電源管理等新興應用，營運重心與產品線全面升級，年營業額穩定維持在新台幣100億元左右。

順德表示，隨著AI伺服器市場快速成長，散熱與電源效率成為新的戰場。原應用於電動車的800V高壓直流電導線架(HVDC)技術移植至伺服器領域，可有效降低能耗與體積，並大幅降低整體散熱成本。

順德與主要客戶英飛凌(Infineon)、意法半導體(STMicroelectronics)、羅姆(ROHM)、日本瑞薩(RENESAS)等IDM大廠，積極佈局伺服器電源管理產品，帶動相關零組件需求持續升溫，AI領域相關營收預計於2026年將迎倍數以上成長。

在歐系客戶高電流密度功率模組(VPD)的垂直供電穩壓器新品部分，該產品提升GPU及CPU高速運算性能和散熱效率，以實現高性能AI資料中心，於今年第4季開始放量，預計2026年將倍數成長。

除產業佈局外，順德亦積極實踐ESG理念，近期捐贈新生兒輸送型保溫箱與加護型呼吸器等醫療設備，總價值約140萬元，守護高風險孕婦與早產兒，展現企業永續精神與地方關懷。

順德指出，新廠落成後，不僅能進一步整合AI製造、綠色能源與高精度加工能力，也將使彰化成為中部科技產業鏈升級的重要據點。順德強調，企業成長的根在彰化，從文具到AI，順德將持續以創新研發與綠色製造為核心，串聯國際供應鏈，打造屬於台灣的高科技製造新典範。

順德新廠將以生產Al高功率導線架、散熱模塊等高毛利、高附加價值產品為主。記者宋健生／攝影
