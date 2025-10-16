新光三越聯手伊勢丹Men's館亮相！集結逾110個品牌、600坪空間

新光三越台北信義新天地再次改寫時尚版圖。新光三越攜手日本頂級百貨 ISETAN MEN’S 跨國合作，於 A9 3F 打造全台首座以「男性潮流選物」為核心的時尚場域- SKM MEN’S，結合超過 110 個品牌、600 坪空間與東京買手精神，正式開啟台灣男士時尚文化新紀元。

新光三越跨國首創合作，五大設計師品牌齊聚 STYLE MASTER 專區以「STYLE MASTER」為名的設計師專區，完整呈現來自東京與歐洲的五大品牌力量——日本潮流巨擘 UNDERCOVER、軍裝解構美學代表 N.HOOLYWOOD、實穿與文化並進的 SOPH.、義式機能工藝品牌 C.P. COMPANY，以及台灣機能時裝先鋒 GOOPiMADE。

此外，全新自營選物專區 SKM MEN’S 以編輯策展概念，集結超過 20 家台、日、歐美話題品牌。「International designers 」設計師專區網羅三大日本山系品牌White Mountaineering、nanamica、and wander (2026年導入)，融合戶外機能與都市剪裁；同時引入台灣設計師 CHIAHUNG SU、PROJECTbyH.、INF、odyssey 等品牌，以侘寂結構與手工細節詮釋亞洲創作力。

「Street & Culture」潮流專區則匯聚 WIND AND SEA、BoTT、TIGHTBOOTH、CARHARTT WIP、WE11DONE、NAMESAKE 等亞洲街頭品牌，展現當代潮流語彙與文化態度。從山系機能到城市街頭，SKM MEN’S 勾勒出跨越文化與世代的男裝新語言。

第三個亮點為四大選品品牌同步進駐 A9 3F，將男性生活細節化為風格表達：香港潮流選物品牌 OPEN DIALOGUE 首度登台，引進 WILD THINGS、TRIPLET，帶來亞洲街頭策展體驗；beautySTAGE lab 精選超過 50 個男性香氛與保養品牌，從 AESOP 到 SHISEIDO MEN，展現現代男士氣味哲學；鞋履選物 STILE MIO 匯聚 AXEL ARIGATO、Premiata、VEJA、EXTR4等歐洲與運動品牌，打造俐落步伐美學；眼鏡概念店 20/20 EYE HAUS 精選 DIOR、THOM BROWNE 等 20 個國際鏡框品牌，細節間盡顯個人風格。