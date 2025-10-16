快訊

來客掛蛋成常態、北台灣推案減三成 專家：真降價時間到了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

住展雜誌統計指出，北台灣今年前三季新成屋、預售屋總推案量約7,969億元，年減3,860億元，減幅32%，與去年前三季就已破兆元的順風順水情勢大相逕庭。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，今年房市買氣受央行政策、貸款限制影響，單周交易掛蛋與來客量個位數都為常態，建商自然無意進場，新案能延就延。

他表示，行政院雖在9月初宣布新青安免計房貸天條水位，央行也祭出換屋族切結期延長，但無濟於事，第三季僅推出約1,800億元案量，928檔期堪憂。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，目前已進入第四季房市傳統旺季，但買氣不見回升，9月市場新屋待售庫存量已高達17萬戶，建商光是賣餘屋就可能賣不完，更別說推新案。

他表示，從國泰房地產指數也可發現，Q2新案市場，有8成2新案銷售率都在10%內，遠低於去年同期的15%~30%銷售率，新案市場買氣相當慘，建商壓力相當大。

陳傑鳴指出，面對去年下半年以來低迷買氣與賣壓高漲，目前建商雖仍以營建成本高漲、口袋仍深、股市表現佳等理由，出現大幅降價的案例並不多，但已普遍推案縮手，以去化餘屋保守經營為主。

以過去經驗來說，房市反轉初期，建商多半會選擇先撐著來觀望，一旦時間長達一年以上，以及買氣接近歷史最低點時，一些高槓桿、負債比高的建商，就會出現「真降價」槍響，目前來看，已接近這個時間點。

根據住展調查，今年前三季北台灣推推案熱區北北桃竹一致走衰，新竹地與與台北市案量大減超過五成，桃園市與新北市則為兩成左右的減幅。

陳炳辰指出，以此態勢，第四季推案必須破兩千億元案量才能破兆元，按照今年單月平均推案在600多億元推估，可能還是與兆元擦身而過，可能寫下八年來新低。

北台灣前三季推案量。資料來源／住展雜誌
北台灣前三季推案量。資料來源／住展雜誌

建商 買氣 房市

