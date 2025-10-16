今年首季租補核撥戶數年增14.6萬筆 六都「租補族」熱區揭曉

租屋補助放寬，愈來愈多人受惠，台灣房屋集團趨勢中心觀察內政部租金補貼統計資訊，今年第一季全國補貼核撥戶數共52.5萬筆，較去年同期增加14.6萬筆，而六都中以台中市租屋契約件數最多，達14.7萬件，其次是新北市10.1萬件，不過單區數量最多的為桃園中壢區的2.5萬件。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，行政院自2022年起實施的「300億元中央擴大租金補貼專案」，大幅提高租補戶數，受惠對象也擴及學生，加上政策免房東同意，申請補貼的人數逐年增加。所得門檻會因縣市而異，例如台北市申請收入上限為一人月薪58,947元，若以薪水三分之一作為租屋預算門檻，租屋預算在單人1.7萬元或雙薪家庭3.5萬元左右，這類物件多半屬於蛋白區住宅或20年以上老屋較有機會。

觀察各都申請租補的熱門行政區，由桃園市中壢區2.5萬件居冠，其次則是台中西屯區2.1萬件，台灣房屋中壢平鎮直營店店長吳智忠分析，中壢涵蓋海華特區、青埔特區、過嶺重劃區等，租屋熱區集中在明星學區周邊，熱門租賃物件像是海華商圈的中古電梯大樓，2房月租2.3~2.6萬元、3房月租3萬元上下；而過嶺重劃區內電梯大樓在10年內，物件相當新穎，2~3房租金在2~2.5萬元左右，區內機能完整，且鄰近幼獅、觀音、中壢等工業區。

第一建經研究中心副理張菱育指出，從租金補貼的分布來看，台中以南的區域，租金中位數普遍不到8千元，負擔相對北部輕鬆，承租房型多為套房及雅房，尤其大專院校周邊、國中小學區及產業園區附近的租屋需求相對穩定，申請租金補貼後，不少租客每月實際支出甚至不用5千元。另外，若房東加入社會住宅包租代管計畫，還可申請修繕補助，像是維修或更換設備、緊急照明燈、瓦斯偵測器等，最高每年補助1萬元，最長補助3年，並由專業業者協助管理維護。