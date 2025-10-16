你有申請嗎？首季全台租金補貼逾52萬件、桃園這區最熱

租屋補助放寬，越來越多人受惠！台灣房屋集團趨勢中心觀察內政部租金補貼統計資訊，今年第一季全國補貼核撥戶數共52.5萬筆，較去年同期增加14.6萬筆，2024年第一季時的年增量也達13.9萬筆，顯示政府逐漸放寬租金補貼的條件，以及提供房東各項稅賦優惠後，民眾響應租金補貼政策的意願大增。

六都中以台中市租屋契約件數最多，達14.7萬件，其次是新北市10.1萬件。

進一步觀察各都申請租補的熱門行政區，由桃園市中壢區2.5萬件居冠，其次則是台中西屯區2.1萬件，高雄的三民區也以1.6萬筆超越新北房價親民的淡水區。

從熱區的租屋中位數來看，台北士林1.2萬元、新北板橋1.3萬元，多屬於區域中的隔間套房行情，顯示申請租補的租客身分應以單身人士為大宗。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，行政院自2022年起實施的「300億元中央擴大租金補貼專案」，大幅提高租補戶數，受惠對象也擴及學生，加上政策免房東同意或提供資訊，因此申請補貼的人數逐年增加。

她指出，租屋市場單身人口比例較高，其次為年輕夫妻，因此申請租補案件，多半為小坪數住家，或是位於高CP值房價區的物件。由於租金補貼年滿18歲即可申請，包括大學生租屋，因此租金價格通常比整體租賃市場行情略低。

中壢為「租補族」最熱門行政區，台灣房屋中壢平鎮直營店店長吳智忠分析，中壢涵蓋了海華特區、青埔特區、過嶺重劃區等，租屋熱區集中在明星學區周邊、捷運沿線至A22老街溪站、中壢車站周邊以及新興重劃區內。

熱門租賃物件像是海華商圈的中古電梯大樓，2房月租2.3~2.6萬元、3房月租3萬元上下；而過嶺重劃區內電梯大樓在10年內，物件相當新穎，2~3房租金在2~2.5萬元左右，區內機能完整，且鄰近幼獅、觀音、中壢等工業區，吸引有學區需求的家庭與就業族群進駐，帶動穩定租屋市場需求。

第一建經研究中心副理張菱育指出，從租金補貼的分布來看，台中以南的區域，租金中位數普遍不到8千元，負擔相對北部輕鬆，承租房型多為套房及雅房，尤其大專院校周邊、國中小學區及產業園區附近的租屋需求相對穩定，申請租金補貼後，不少租客每月實際支出甚至不用5千元，有效降低租金壓力、提升居住品質。

張菱育補充，隨著租金補貼越來越普及，房東成為「公益出租人」可享多重稅負優惠，例如房屋稅率可比照自用住宅降至1.2%、每月租金收入中，還有最高1.5萬元的免所得稅優惠，超過部分亦可列成本扣抵。