台灣房價還會慘跌？專家示警「殺價取量」現蹤：這1季最慘

房市專家、吉家網董事長李同榮昨分析，台灣房市進入「初跌段」，市場出現「殺價取量」現象，與2016年極為類似，預測明年第一季進入「主跌段」，部分區段甚至跌幅約二成，但此循環在明年底結束，2027年有望開啟下一波多頭行情。

台灣房市急凍，觀望氣氛濃厚。李同榮昨天下午應台中市建築經營協會大師講座邀請，以「2026房市短中長期走勢大預測」為題演講。

李同榮說，這波房市修正從2024年中開始醞釀，目前成屋價格平均修正約5％，南部城市如台南、高雄跌幅更達8％至9％，預售市場撐價空間明顯收斂。他研判，「殺價取量就是交易量谷底的訊號，正如同2016年反轉的前兆」，部分區段預料將出現2成左右的跌幅。

針對行政院近期拍板新青安房貸鬆綁銀行放款限制一事，李同榮認為，「這次不但開了水龍頭，還直接從水庫拉水管送水，但如果央行不鬆綁不動產集中度限制，終究只是象徵性放水。」

李同榮批評，政府2020年底以來連5年緊縮政策，創下史上最長打房期。「炒房是結果，不是原因，有價差才會有投機，問題不在房價高低，而是政策誤殺換屋族、自住需求被壓制，央行應該鬆綁第二戶房貸！」

李同榮認為，打房不是打交易量，房價就算不打也會自然下修。2023年底房價已觸及天花板，市場上氣接不到下氣，若政策不再亂動，緩跌兩年後自然落底。」

李同榮總結，目前台灣房市正處於「價緩跌、量緩增」的盤整階段，預售市場撐價空間已明顯收斂，而高房價、限貸政策與購屋信心三方拉鋸，導致市場交易持續低迷。