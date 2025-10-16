房市當紅炸子雞！內湖這產品又成交兩戶、均價年漲15%

內湖商辦市場持續發燒，根據最新實價登錄，內湖區「威尼斯國際商務大樓」7月有辦公樓交易，總價3.6億元，每坪58萬元。另外新成屋商辦「興富發T1」6月也有交易，總價1.07億元，每坪57.1萬元。這兩筆交易分別由資訊、科技業者購入，顯示科技業持續看好內湖辦公室市場的發展潛力。

台灣房屋集團趨勢中心統計今年1~8月內湖億級商辦成交37筆，較去年增加11筆，其中今年最受矚目的為國揚洲際企業總部，單案即貢獻16筆交易，成為推升成交量的主力。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，內湖商辦市場長期受惠於內湖科技園區的聚落效應，辦公需求穩定且延續性強，今年前八月億級商辦平均單價66.6萬元，較去年同期成長15%。

由於內湖商辦市場因文德港墘段趨向飽和，新交易多半集中在舊宗段和五期，包括今年剛完工的「國揚洲際企業總部」，吸引傳產「水龍頭大王」的百達國際資產12.14億元買進，恆隆行也以超過十億資金買下包括頂樓多層空間。

另外「V-PARK」也炙手可熱，統一超商豪砸43億元進駐。由於新商辦可選擇樓層和空間多，較能吸引大公司布局規畫，因此交易的總金額都很亮眼。

南港地區雖然今年商辦交易量則略減，但是平均單價仍維持一定水準，2025年前八月平均單價69.7萬元，主要是「利百代商業大樓」與「南港軟體園區」的交易。

張旭嵐分析，南港近年在大型建設與交通建設帶動下，包括南港車站三鐵共構、CITYLINK商場、南港LaLaport、潤泰玉成辦公大樓、遠雄南港園區等陸續落成，使南港逐漸從傳統工業地轉型為「東區門戶核心」，預期未來輝達等國際企業進駐後，將進一步推升區域能見度與商辦價值。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前內湖與南港雖同為科技產業聚落，但市場屬性略有不同。內湖為「成熟型商辦市場」，以中小型企業與既有園區自用買盤為主，價格相對穩定。