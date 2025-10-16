快訊

上書總統 台中建商示警：限貸令之亂恐房價崩跌、引爆台版次貸風暴

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建築經營協會理事長楊志鵬。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會理事長楊志鵬昨致函賴清德總統，呼籲立即取消第七波限貸令。楊志鵬憂心，限貸令已造成史上最嚴峻交屋潮與信貸緊縮衝突，建商變相降價，但房市交易仍急凍，若不撤回恐房價崩跌式修正，甚至引爆台版次貸風暴。

楊志鵬認為，去年實施的第七波限貸令已成為房市下行最大風險。限貸令溯及既往，造成大量尚未交屋的購屋族求貸困難、資金斷鏈，導致建築業陷入史上最嚴峻的交屋潮與信貸緊縮的正面衝突。

楊志鵬指出，建商為維持成交，不得不以送裝潢、家電等方式變相降價，以維護實價登錄數字，但成交量依舊急凍，「若限貸令不撤回，房價恐出現崩跌式修正，甚至引爆台版次貸風暴！」

楊志鵬也呼籲總統，停建社宅，以及取消建地18個月限期開發政策。楊志鵬批評，社宅搶工搶料，造成建築成本每坪增加10萬元成本，直接轉嫁給購屋族；央行規定建地開發18個月內必須動工，形同「逼案上場」，迫使建商硬著頭皮開工，導致建照數量創新高，反而與抑制房價的政策目標背道而馳。

建商 房價 房市 限貸

