永豐餘龜山沼氣發電系統啟用 年發電640萬度、減碳逾7,000噸

永豐餘（1907）旗下豐川綠能科技15日與桃園市府共同宣布龜山水資源回收中心沼氣發電系統正式啟用，成為全台首座且發電規模最大，以官方民間促參ROT模式進行的水資源回收中心轉型綠能中心案例。

永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青表示，本案的投資金額約為2.1億元，使用原理為透過厭氧生物處理，將水中之COD有機質轉化為沼氣用於發電，龜山水資源回收中心不僅能淨化民生及事業廢水，同時具備「創能、減廢、減碳」三重效益，增設兩座各400kW的沼氣發電機，裝置容量共計800kW，每年發電量約640萬度、廠內污泥去化減量40%、減碳量超過7,000噸CO2e，所發電量亦可併入台電電網供民眾使用。

葉惠青表示，未來經處理再淨化的廢水，不僅達國家放流水標準，並可回送供需要的工業區使用。而龜山水資源回收中心每日處理水及剩餘有機資源總計約2.3萬噸，原始以好氧方式處理，年排碳量10,715噸CO2e，導入永豐餘獨家的沼氣厭氧技術後，年排碳量將可減至6,630噸CO2e。

此外，永豐餘將原本的水處理淨化推升至轉廢為能的層次，以每年640萬度沼氣綠電發電量計算，與市電相較，相當於年減3,034噸CO2e碳排，因此，整體年減碳排超過7,000噸CO2e。

對於其他案場的規劃，葉惠青指出，目前包括基隆、新竹、高雄和南投等地方政府皆對改建污水處理廠有意願，並已經邀請永豐餘進行評估。他表示，今年將啟動第二個案場，規模較龜山案大一倍。

葉惠青強調，龜山水資源回收中心的成功轉型，具備三種層次的意義，兼顧了台灣環境永續、能源發展，以及社會效益的整合。就環境意義來看，廢水經厭氧處理大幅減少40%的污泥量，達到放流水標準，實現了污水處理能資源化、在地剩餘有機資源能資源去化、碳排減量等多重效益，實踐循環經濟與綠能發展。

能源價值方面，葉惠青強調，沼氣綠電屬基載電力，與太陽光電和風電不同，發電容量因素高，可全年24小時穩定供電，補充太陽能、風電等間歇性能源，未來也將在綠電市場交易，提供規劃RE100的企業廠商，以較有效益的方式，達到淨零的目標。

以市場效益來說，葉惠青指出，台灣生質能電力在再生能源中的佔比僅不到1%，具有極大的發展空間，沼氣電力有助提高再生能源結構的多元化，利用各種不同能源的優勢，實現更全面的能源永續發展。