醫療防護品牌 CSD中衛 連續五年響應粉紅絲帶公益活動

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
CSD中衛以絲絨光澤演繹原生包容之美，推出兩款顯白、溫柔的裸色平面口罩。業者提供
CSD中衛以絲絨光澤演繹原生包容之美，推出兩款顯白、溫柔的裸色平面口罩。業者提供

每年10月是乳癌防治月，來自彰化的醫療防護品牌CSD中衛表示，已連續五年響應粉紅絲帶公益活動，累計提撥385萬元支持台灣癌症臨床研究發展基金會。CSD也每年持續邀請合作品牌與企業一同響應，展現在地企業落實社會責任的精神。

乳癌是台灣女性發生率最高的癌症。根據國健署2022年統計顯示，該年度有1萬7,366位女性罹患乳癌，標準化發生率為每10萬人有92位，持續上升並呈年輕化趨勢。

為提升早期發現率，衛福部自今年起將每兩年一次的乳房X光攝影檢查補助對象，從45至69歲擴大為40至74歲女性，提醒民眾及早檢查。醫界也指出，只要及早發現，乳癌五年存活率可超過九成。

每年10月乳癌防治月因此更顯重要，粉紅絲帶運動凝聚各界力量。今年包括雅詩蘭黛集團、星宇航空（2646）及CSD中衛，集結三方不同領域的企業攜手響應，透過各自的服務場域推廣防治理念，讓防治意識從日常消費到旅行場景全面擴散，提升乳癌防治的社會能見度。

CSD中衛已連續五年響應粉紅絲帶公益活動，累計提撥385萬元支持台灣癌症臨床研究發展基金會；同時，CSD每年也持續邀請合作品牌與企業一同響應，展現在地企業落實社會責任的精神。

CSD總經理張德成表示：「品牌希望讓公益不只是一時的行動，而是透過每年持續參與，成為守護女性健康的長久力量。」

今年醫療防護品牌再度將粉紅絲帶元素，融入裸色系列的公益款成人平面口罩。產品自即日起於電商通路開始販售，每盒30片裝裝(兩款顏色各15片)，售價300元，銷售每盒提撥100元挹注癌症研究基金，延續愛與關懷的力量。

10月活動期間，凡是購買公益款或櫻花粉成人系列口罩，可至品牌LINE官方帳號登錄發票參加抽獎，就有機會抽中雅詩蘭黛集團知名專櫃品牌保養美妝品，包含La Mer、Clinique、Jo Malone London、Bobbi Brown等粉紅絲帶限定款好禮，共抽出10位。

CSD中衛表示，透過日常防護用品傳遞乳癌防治理念，希望讓民眾在生活中就能參與公益；許多消費者也認為，平常就需要買口罩，若選擇公益款，既實用又能做善事，讓日常採購成為有意義的支持行動。

10月是乳癌防治月，醫療防護品牌CSD中衛已連續五年響應粉紅絲帶公益活動。業者提供
10月是乳癌防治月，醫療防護品牌CSD中衛已連續五年響應粉紅絲帶公益活動。業者提供

