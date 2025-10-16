快訊

減碳減廢 永豐餘助攻 桃園汙水可沼氣發電

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
水資中心轉型綠能中心 桃園市龜山水資中心轉型為利用沼氣發電的綠能中心，市長張善政（前排右三）與永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青（前排左四）等人昨出席見證。記者陳俊智／攝影
桃園市政府與永豐餘旗下豐川綠能科技合作，昨啟用龜山水資源回收中心沼氣發電系統，宣告全國首座ＲＯＴ水資中心轉型綠能中心，預估一年發電量六四○萬度，可滿足一五四○戶三口家庭全年用電，還能減碳、減廢，市長張善政與永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青都盼推廣。

龜山水資源回收中心一九九四年營運至今，除收集鄰近工業區事業廢水，也處理一般民生汙水，日處理量逾二點三萬噸，市府為配合「台灣二○五○淨零排放關鍵戰略」，二○二三年一月以ＲＯＴ（民間興建營運後轉移）模式委由豐川綠能科技營運，透過獨家厭氧生物處理技術，將汙水的有機質轉化為沼氣並用於發電。

豐川綠能在龜山水資中心投資約二點一億元，新設厭氧設備與兩部四百千瓦的沼氣發電機，設施近日完工驗收，也與台電電網完成串接；除每年發電量達六四○萬度，厭氧技術也可減少廠內廢水汙泥約百分之四十，減碳量超過七千噸，而淨化後的水不僅達國家放流標準，也可供工業用途。

永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青說，永豐餘深耕循環經濟領域多年，在二代創辦人何壽川帶領下打造出紙業獨特的全循環經濟系統，持續精進發展自發的再生能源。龜山水資中心轉型除了感謝桃園市政府、經濟部能源署與台電等單位協助，也要感謝龜山區文化里在地居民支持。

張善政表示，龜山水資中心是超過卅年老廠，透過新技術展開新生，又符合節能減碳趨勢，是「轉廢為能」好案例，市府盼成果發揮影響力，帶動其他縣市跟進，讓減廢、減碳的路走得更順遂。

減碳 桃園 永豐餘 沼氣發電

