遭美祭出暫扣令後 巨大「零招聘費」擴至現職移工

聯合報／ 記者黃淑惠／台北報導

國內勞權問題因長榮空服員因病延誤就醫再度受到關注。而國內自行車龍頭巨大日前因涉及強迫勞動，遭美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）祭出暫扣令後，巨大昨宣布擴大「零招聘費」政策至所有現職移工，並完成新宿舍搬遷，預計十月底會正式向ＣＢＰ提出申訴。

ＣＢＰ於美東時間九月廿四日宣布，對旗下擁有捷安特等品牌的巨大台灣製造據點發布暫扣令（ＷＲＯ），禁止相關的產品進口美國市場。

巨大昨宣布擴大「零招聘費政策」的適用範圍，規畫補償目前在職移工過去所支付的招聘費用。此舉延續自今年一月一日起已實施的政策，所有新聘移工的仲介費、服務費及相關規費皆由公司全額負擔，移工無須支付任何招聘費用。

為此，巨大目前已委請國際知名第三方查核機構協助辨識、評估並規畫具體補償方案，以落實公平與責任。巨大說，本周已發放第一階段費用返還，也已於帳上提列負債準備，並有足夠資金與銀行額度，以確保招聘費用都能被辨認且償還給所適用的移工，以實際行動落實人權與公平就業的承諾。

巨大 移工 美國 自行車

