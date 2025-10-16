快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

巨大月底向美國海關提出申訴

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣之光巨大（9921）被美國海關暨邊境保護局（CBP）對台灣製造據點發布暫扣令（WRO），業內認為，巨大釋出新移工政策後，10月底申訴是否成功將是關鍵，不僅將牽動業績表現，也關係到長期品牌形象拓展。

CBP對巨大發布暫扣令（WRO），業內指出，企業可能對於美方羅列罪狀覺得委屈，但全台企業都該借鑒。值得注意的是，業內也指出，在台灣「合法」的事，在國際上不一定行得通，企業拓展國際市場不能「一廂情願或理所當然」，入境不僅得「隨俗」還要「懂法」。

巨大暫扣令事件在美利達也實施「零付費政策」，所有外籍移工無須支付仲介費與服務費，相關成本由公司全額負擔，而且還有許多自行車供應鏈也陸續實施後，影響巨大遭暫停輸美的關鍵因素才被釐清。問題出在台灣對勞工的尊重與照顧明顯落後國際期待，在台灣合法的事，卻不見容於國際。

依照目前的狀況看來，台灣對於移工的仲介費問題是造成巨大遭到CBP發布暫扣令的關鍵，移工權益長期遭到漠視的問題，終於遭到制裁。

國內某位傳產企業大老說，國內許多傳統產業都是從「黑手崛起」，在全球化激烈價格戰中鍛鍊出來，有對客戶的「交期、品質、價格」的承諾，又要面臨外部環境的挑戰。但真正要做到符合國際要求，必須用全新的思維，謹慎、仔細的態度來面對。

