正新超級引擎 效率倍增

經濟日報／ 特派記者邱馨儀昆山15日電

正新（2105）在大陸昆山的智慧工廠，立基於169公頃的廣大基地上，不只輪胎廠日產6萬條，還有兩座研發中心日夜兼程深化技術、超前市場需求，並且以超過80公頃的面積投資設置「試車場」，是大陸各車廠最愛的測試場。

正新昆山廠區從研發到測試到生產，用最快的速度生產出符合客戶需求的產品，更挾著工業4.0的關燈工廠優勢，不僅幫客戶省成本，也為自身提升效率，是該公司寬廣的護城河。

就競爭力來說，以日產2.4萬條的產線為例，一條產線原本需要700位員工，如今只要300人，人力成本減逾半，而效率卻倍增。若用汽車作為比喻，這工廠等於是正新這部大車的超級引擎。

透過新廠工業4.0自動化產線，以往一部成型機台，一班二個人，一天三班最多產出約600條輪胎，現在減為一班一個人，一天最多產出1,900條輪胎，且因為人為失誤減少而良率大幅提高，毛利率也得到優化。

此外全自動倉儲真的是沒有人員搬運，大量省去的人力與空間，可更有效率的使用。

正新總經理李進昌指出，面對國際地緣政治與在地化供應的發展，正新正在進行集團整體全盤的考量，必須更有競爭力，更快速開發符合市場需求的產品，研發、製造都是重中之重。正新的創新產品從無到有，都能在昆山智慧工廠園區內完成。

