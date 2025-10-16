快訊

中鋼11月盤價全面持平

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鋼（2002）昨（15）日開出11月盤價，該公司指出，近期國內外鋼需復甦緩慢，終端庫存回補力道溫和，短期鋼市呈盤整態勢。為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，七大鋼品以平盤開出，並持續推動多元方案，確保接單量能。

同時，該集團旗下的中鴻11月新盤昨日也以平盤定調，三大熱軋等三大鋼品均持平；外銷部分，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

針對總體經濟變化，中鋼指出，美歐等主要經濟體平穩運行，OECD微幅上調今年全球經濟成長率至3.2%，但因政策不確定性及高關稅影響經濟前景的風險，OECD對明年估值仍持平在2.9%。

台灣方面，受惠人工智能及半導體相關產品拉貨強勁，出口強勁續推動經濟成長，然傳產及製造等其他產業則表現分化，動能相對弱勢。

下半年民間投資及消費增幅趨緩，主計總處預估今年GDP成長率仍可達4.45%。

中鋼進一步表示，在鋼鐵市場方面，鐵礦砂價格維持在每公噸105美元附近，冶金煤持平在每公噸190美元上下。美國熱軋行情自低點回升超過每公噸40美元，回穩至每公噸900美元。

歐盟計劃明年調降鋼鐵進口免稅配額近半並對超額進口課徵50%關稅，將重塑歐洲鋼鐵貿易格局；至於中國大陸工信部發布「鋼鐵行業穩增長工作方案」，嚴禁新增產能，落實產能產量精準調控。

面對越南冷軋不銹鋼產品持續以低價傾銷進入台灣市場，導致國內不銹鋼產業遭受嚴重衝擊，兩大主要不銹鋼上游板材生產商燁聯與唐榮昨日表示，已正式向財政部關務署遞件提告，要求政府啟動反傾銷調查程序，並課徵高額反傾銷稅，以維護市場公平競爭秩序。

