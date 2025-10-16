快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

正新拓展大陸電動車版圖 已打入小鵬、理想、華為鏈 下一步瞄準小米

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／昆山15日電
國際輪胎大廠正新強攻大陸電動車市場。聯合報系資料照
國際輪胎大廠正新強攻大陸電動車市場。聯合報系資料照

國際輪胎大廠正新（2105）強攻大陸電動車市場，將以大陸昆山的工業4.0關燈智慧工廠為製造基地，目前已打入小鵬、理想、蔚來等並已開始供應華為集團，下一步將爭取成為小米配車胎供應廠。

正新是國際輪胎大廠，旗下品牌瑪吉斯（MAXXIS）享譽全球，現已成為BMW等國際大廠的標準供應商，而全新工業4.0關燈工廠啟動後，競爭力大躍進，除了減少超過一半的人力並大幅提高良率，成為營運新引擎。

正新全球布局規劃
正新全球布局規劃

正新透露，將因應「國際在地化」供應的趨勢，未來擬前進歐、美設廠，將以此「工業4.0關燈智慧工廠」經驗整廠輸出，打造長期競爭的優勢，為下一步全球輪胎供應中心大布局做準備。

正新總經理李進昌昨（15）日指出，大陸市場需求大但競爭激烈，而「價格戰」是產業最頭痛的事，也就是當地俗稱的「內捲」。正新藉由自動化、提高效率、提升良率及減少人力再加上用快速開發利基產品對應市場，而工業4.0關燈智慧工廠就是幫客戶打贏「內捲」的武器，也是產業「反內捲」的利器。

進一步說，李進昌表示，正新在昆山廠建構工業4.0關燈智慧工廠後，即使大陸市場內捲嚴重，該廠還是能持續獲利。如今大陸開始「反內捲」，正新的優勢將大幅跳升。進一步說，這個廠讓正新在內捲環境時，幫客戶與自己都立於不敗之地，反內捲時則可以大幅領先對手。

李進昌表示，正新全球布局相當完整，對應客戶端的需求，將會持續調整，例如通用汽車要求正新赴美設廠，BMW則希望正新到歐洲設廠，正新輪胎已成為BMW 1系列與2系列的配車胎，目前正爭取供應更多車款的配車胎。

在現階段的製造調整方面，正新對全球市場與布局進行通盤研究，此前，因應客戶的市場的發展，BMW的供應將轉由台灣廠供應，而美國市場則由泰國廠供應。長期而言，歐洲客戶仍需在歐洲設廠，而赴美設廠也是主要策略之一。

在產業現況方面，正新原本就是各大國際車廠夥伴。隨著大陸電動車崛起，正新已完成拓展大陸品牌供應版圖，包括小鵬、理想、蔚來等還有華為，小米則正洽談中，大陸供應比重很可望後來居上。

此外，大陸廠雖然不能供應美國，但從大陸廠可以供應到中南美、中東、非和俄羅斯等市場，這也是正新可以持續拓展的有利條件。

正新輪胎 BMW

延伸閱讀

貿易戰重燃之際央視突播「美國隊長」 陸網：談判有結果了？

民間豪捐救災裝備 桃消富岡分隊獲車底瞄子提升電動車救災量能

南海衝突白熱化之際 菲律賓宣布11月重啟大陸公民電子簽證計畫

陸中古屋房價連跌41個月 專家：未來1年房價仍有5-10%下跌空間

相關新聞

巨大拆彈 擴大零招聘費…化解強迫勞動疑慮

國內自行車龍頭巨大，針對美國海關暨邊境保護局（CBP）對台灣製造據點發布暫扣令（WRO）昨（15）日宣布，將擴大「零招聘...

網家攜小七 備戰雙11檔期

在電商大檔期雙11前夕，電商也持續推出更多促銷或配送優惠，網路家庭集團PChome 24h購物宣布攜手7-ELEVEN推...

物流加速 比一個「快」字

網路家庭曾以24小時到貨稱霸電商，但網路購物日益普及，更因外送平台加入帶動「快經濟」，消費者對於「速度」的要求已不僅限於...

永豐餘把汙水廠變綠電中心

永豐餘旗下豐川綠能科技昨（15）日與桃園市府共同宣布龜山水資源回收中心沼氣發電系統啟用，為全台首座且發電規模最大，以官方...

統一推洋芋片 拚年銷億元

統一集團瞄準休閒食品年銷售70億元商機，旗下生活風格自創品牌「UNIDESIGN」昨（15）日宣布首度推出「UNIDES...

智慧經營／富邦文教基金會執行董事陳藹玲 原創兒童內容 IP 走向國際

隨著國際經濟市場競爭白熱化，文化創意產業被視為國家競爭力重要指標，在台灣，政府也積極推廣文創產業。但說起全世界最賺錢前幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。