正新拓展大陸電動車版圖 已打入小鵬、理想、華為鏈 下一步瞄準小米

國際輪胎大廠正新（2105）強攻大陸電動車市場，將以大陸昆山的工業4.0關燈智慧工廠為製造基地，目前已打入小鵬、理想、蔚來等並已開始供應華為集團，下一步將爭取成為小米配車胎供應廠。

正新是國際輪胎大廠，旗下品牌瑪吉斯（MAXXIS）享譽全球，現已成為BMW等國際大廠的標準供應商，而全新工業4.0關燈工廠啟動後，競爭力大躍進，除了減少超過一半的人力並大幅提高良率，成為營運新引擎。

正新全球布局規劃

正新透露，將因應「國際在地化」供應的趨勢，未來擬前進歐、美設廠，將以此「工業4.0關燈智慧工廠」經驗整廠輸出，打造長期競爭的優勢，為下一步全球輪胎供應中心大布局做準備。

正新總經理李進昌昨（15）日指出，大陸市場需求大但競爭激烈，而「價格戰」是產業最頭痛的事，也就是當地俗稱的「內捲」。正新藉由自動化、提高效率、提升良率及減少人力再加上用快速開發利基產品對應市場，而工業4.0關燈智慧工廠就是幫客戶打贏「內捲」的武器，也是產業「反內捲」的利器。

進一步說，李進昌表示，正新在昆山廠建構工業4.0關燈智慧工廠後，即使大陸市場內捲嚴重，該廠還是能持續獲利。如今大陸開始「反內捲」，正新的優勢將大幅跳升。進一步說，這個廠讓正新在內捲環境時，幫客戶與自己都立於不敗之地，反內捲時則可以大幅領先對手。

李進昌表示，正新全球布局相當完整，對應客戶端的需求，將會持續調整，例如通用汽車要求正新赴美設廠，BMW則希望正新到歐洲設廠，正新輪胎已成為BMW 1系列與2系列的配車胎，目前正爭取供應更多車款的配車胎。

在現階段的製造調整方面，正新對全球市場與布局進行通盤研究，此前，因應客戶的市場的發展，BMW的供應將轉由台灣廠供應，而美國市場則由泰國廠供應。長期而言，歐洲客戶仍需在歐洲設廠，而赴美設廠也是主要策略之一。

在產業現況方面，正新原本就是各大國際車廠夥伴。隨著大陸電動車崛起，正新已完成拓展大陸品牌供應版圖，包括小鵬、理想、蔚來等還有華為，小米則正洽談中，大陸供應比重很可望後來居上。

此外，大陸廠雖然不能供應美國，但從大陸廠可以供應到中南美、中東、非和俄羅斯等市場，這也是正新可以持續拓展的有利條件。