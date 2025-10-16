巨大拆彈 擴大零招聘費…化解強迫勞動疑慮

國內自行車龍頭巨大（9921），針對美國海關暨邊境保護局（CBP）對台灣製造據點發布暫扣令（WRO）昨（15）日宣布，將擴大「零招聘費」政策至所有現職移工並完成新宿舍搬遷，預計10月底會正式跟美國海關及邊境保衛局（CBP）提出申訴。

CBP於美東時間9月24日宣布，對巨大台灣製造據點發布暫扣令（WRO），禁止相關產品進口美國市場；主要是認為台灣巨大工廠有「強迫勞動疑慮」，並依據美國法律採取行動。巨大除了積極說明巨大台灣廠並沒有違規情況外，也加速推動各種「移工權益提升計畫」。

巨大因應美方暫扣令概況

巨大表示，本次WRO針對「台灣製造、輸往美國的產品」，不影響其他地區市場銷售； 短期內，巨大對美國市場的出貨可能遭遇延遲、查扣或退運，影響程度視後續與CBP 溝通結果而定，將於10月底正式向美國官方提出申訴，並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低，初期預估這個事件對巨大集團合併營收影響占比約4-5%。

巨大集團昨日宣布擴大「零招聘費政策」的適用範圍，規劃補償目前在職移工過去所支付的招聘費用。此舉延續自2025年1月1日起已實施的政策所有新聘移工之仲介費、服務費及相關規費皆由公司全額負擔，移工無須支付任何招聘費用。

為此，巨大集團目前已委請國際知名第三方查核機構協助辨識（identify）、評估（assess）並規劃具體補償方案，以落實公平與責任。對此一計畫的承諾，本周已發放第一階段費用返還，亦已於帳上提列負債準備，並有足夠資金與銀行額度，以確保招聘費用都能被辨認且償還給所適用的移工，以實際行動落實人權與公平就業的承諾。

同時，巨大集團昨日完成所有移工宿舍的全面搬遷，共計400多位移工同仁全數入住位於苗栗苑裡與台中外埔的兩棟近期全新完工宿舍。先前的日南宿舍因年代與環境受限，雖經多次翻新，但後續升級幅度有限。

巨大表示，新宿舍依循國際勞動與人權準則設計與優化，提供安全、健康與尊重人權的生活環境，並通過消防、建築與公共安全檢驗；宿舍設有八人房、獨立衛浴、餐廳、休閒空間與簡易健身設備，並設置完善消防防護設施與專責管理人員，展現企業在勞動條件持續提升上的決心。