統一推洋芋片 拚年銷億元
統一（1216）集團瞄準休閒食品年銷售70億元商機，旗下生活風格自創品牌「UNIDESIGN」昨（15）日宣布首度推出「UNIDESIGN洋芋片系列」，目標成為統一集團年銷售突破億元的長青樹產品。
「UNIDESIGN洋芋片系列」昨日起全台7-ELEVEN獨家販售，這也是統一集團第一次進軍休閒食品，打響洋芋片零食市場前哨戰。
品牌以「連結」的概念出發，自創日用選物包括文具、服飾、餐飲及居家用品等，透過設計與創意，在日常所需食、衣、住、行之中，連結生活。
統一集團考量洋芋片具有酥脆口感及多樣口味等特性，為休閒零食市場代表性的品類，以經濟實惠的價格推出「UNIDESIGN洋芋片系列」拓展食品品類。
