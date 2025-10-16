快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

聽新聞
0:00 / 0:00

統一推洋芋片 拚年銷億元

經濟日報／ 記者侯思蘋黃淑惠／台北報導

統一（1216）集團瞄準休閒食品年銷售70億元商機，旗下生活風格自創品牌「UNIDESIGN」昨（15）日宣布首度推出「UNIDESIGN洋芋片系列」，目標成為統一集團年銷售突破億元的長青樹產品。

「UNIDESIGN洋芋片系列」昨日起全台7-ELEVEN獨家販售，這也是統一集團第一次進軍休閒食品，打響洋芋片零食市場前哨戰。

品牌以「連結」的概念出發，自創日用選物包括文具、服飾、餐飲及居家用品等，透過設計與創意，在日常所需食、衣、住、行之中，連結生活。

統一集團考量洋芋片具有酥脆口感及多樣口味等特性，為休閒零食市場代表性的品類，以經濟實惠的價格推出「UNIDESIGN洋芋片系列」拓展食品品類。

統一集團 零食

延伸閱讀

花蓮災區毛孩義診救護 另設置受災動物遺體冰櫃

「統一獅回不了台南」球迷不滿 議員批球場修復停滯3個月

中職／傳遭到獅隊釋出！ 林益全：謝謝統一這三年的照顧

陸統一電力市場 跨區現貨購電

相關新聞

巨大拆彈 擴大零招聘費…化解強迫勞動疑慮

國內自行車龍頭巨大，針對美國海關暨邊境保護局（CBP）對台灣製造據點發布暫扣令（WRO）昨（15）日宣布，將擴大「零招聘...

網家攜小七 備戰雙11檔期

在電商大檔期雙11前夕，電商也持續推出更多促銷或配送優惠，網路家庭集團PChome 24h購物宣布攜手7-ELEVEN推...

物流加速 比一個「快」字

網路家庭曾以24小時到貨稱霸電商，但網路購物日益普及，更因外送平台加入帶動「快經濟」，消費者對於「速度」的要求已不僅限於...

永豐餘把汙水廠變綠電中心

永豐餘旗下豐川綠能科技昨（15）日與桃園市府共同宣布龜山水資源回收中心沼氣發電系統啟用，為全台首座且發電規模最大，以官方...

統一推洋芋片 拚年銷億元

統一集團瞄準休閒食品年銷售70億元商機，旗下生活風格自創品牌「UNIDESIGN」昨（15）日宣布首度推出「UNIDES...

智慧經營／富邦文教基金會執行董事陳藹玲 原創兒童內容 IP 走向國際

隨著國際經濟市場競爭白熱化，文化創意產業被視為國家競爭力重要指標，在台灣，政府也積極推廣文創產業。但說起全世界最賺錢前幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。