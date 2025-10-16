物流加速 比一個「快」字

網路家庭（8044）曾以24小時到貨稱霸電商，但網路購物日益普及，更因外送平台加入帶動「快經濟」，消費者對於「速度」的要求已不僅限於隔日送達，還要「即時取貨」，進入物流加速時代。

目前電商物流包括自建車隊、倉庫，並與第三方業者（例如統一速達、台灣宅配通、新竹物流）合作，讓產品成交後快速到貨，台灣物流業和電商飽和，快速配送是突破瓶頸重點，最近Coupang酷澎更祭出高時薪與年假等福利搶物流人員，可見電商對物流倚賴。

同樣，物流也靠爭取運送電商貨物，增加業績。淘寶天貓海外台灣事業近年攜手新竹物流、統一超商，建構跨境電商到台灣落地的取貨點，新竹物流利用AI調整運送路徑與數據，大卡車轉進電動三輪車和機車，近90年的老店布局電商，打造電商物流專屬品牌「電商H+」，從B2B轉型增加B2C業務。