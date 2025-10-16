聽新聞
0:00 / 0:00
物流加速 比一個「快」字
網路家庭（8044）曾以24小時到貨稱霸電商，但網路購物日益普及，更因外送平台加入帶動「快經濟」，消費者對於「速度」的要求已不僅限於隔日送達，還要「即時取貨」，進入物流加速時代。
目前電商物流包括自建車隊、倉庫，並與第三方業者（例如統一速達、台灣宅配通、新竹物流）合作，讓產品成交後快速到貨，台灣物流業和電商飽和，快速配送是突破瓶頸重點，最近Coupang酷澎更祭出高時薪與年假等福利搶物流人員，可見電商對物流倚賴。
同樣，物流也靠爭取運送電商貨物，增加業績。淘寶天貓海外台灣事業近年攜手新竹物流、統一超商，建構跨境電商到台灣落地的取貨點，新竹物流利用AI調整運送路徑與數據，大卡車轉進電動三輪車和機車，近90年的老店布局電商，打造電商物流專屬品牌「電商H+」，從B2B轉型增加B2C業務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言