網家攜小七 備戰雙11檔期

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

在電商大檔期雙11前夕，電商也持續推出更多促銷或配送優惠，網路家庭集團PChome 24h購物宣布攜手7-ELEVEN推出全新超商快速到貨服務 「PChome 超速配」。主攻台北市、新北市以及桃園市核心生活圈，服務範圍涵蓋超過1,800家指定門市，周末假日照常出貨，單筆消費滿350元免運費。

這也是統一集團今年初完成對網路家庭（8044）私募增資後的另一項深度整合項目。統一集團在網路家庭董事會的法人代表分別為統一超商數位發展中心主管林振德與統一超商物流長胡長熹，當時市場即認為在物流與通路方面將有更多合作。

統一除了加入網路家庭倉儲物流業務外，10月1日起PChome 24h購物也與統一集團的OPENPOINT點數深度整合，透過綁定uniopen會員帳號，在PChome 24h購物可使用OPENPOINT折抵消費，也能雙向兌換。

網路家庭曾以24小時到貨的效率稱霸電商市場，隨物流和通路技術進步，網路家庭指出，根據《2025台灣電商物流白皮書》調查顯示，2025年消費者取貨通路以7-ELEVEN市占率高達81%，有超過六成的消費者期望標榜「快速到貨」的產品在24小時內送達，更有20.8%的受訪者期望在12小時內送達。

消費市場對電商物流配送速度要求不斷提升，PChome 24h購物也順勢與7-ELEVEN於北北桃率先推出「PChome 超速配」服務。

網路家庭指出，只要消費者於凌晨0時前下單，隔日9點前可送達指定7-ELEVEN門市，夜間配送速度更勝宅配，大幅縮短傳統超商取貨的等待時間，持續提升物流效率基礎。

網路家庭總經理張瑜珊表示，PChome持續優化消費者購物體驗，實踐OMO（Online Merge Offline）線上線下整合，透過與7-ELEVEN強強聯手，強化北北桃都會區的物流服務，藉由更彈性、更快速的取貨選項，讓PChome成為用戶日常生活可靠的好夥伴。

