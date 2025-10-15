溢泰實業送件申請上市 今年第24家國內公司

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

水資源處理廠溢泰實業股份有限公司（7818）於10月15日正式向臺灣證券交易所送件申請股票上市，成為本年度第24家申請上市的國內公司（不含創新板）。

溢泰實業實收資本額為新台幣14.99億元。公司負責人（董事長）為林慶雄，總經理為林于鈞並同時擔任集團執行長及發言人。公司主要產品涵蓋水資源產品（家用、商用及游泳池）、金屬產品（車載設備及戶外產品）及工業水處理之研發、製造及銷售。

根據公開發行說明書摘要，溢泰實業輔導上市承銷商為凱基證券，公司去年度的營收為15.35億元，每股稅後純益（EPS）為8.12元。在市場結構方面，去年度內銷占比為5.5％、外銷則高達94.5％，顯示其業務高度仰賴國際市場。

