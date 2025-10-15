東元增資子公司安達康逾3億元 布局電力傳輸零件

電機大廠東元今天晚間公告，董事會核准增資子公司安達康科技，每股交易金額新台幣48.5元，交易數量628萬927股，增資總金額約3.04億元，東元對安達康科技持股比例調整為89.26%。

根據安達康科技官網資料，安達康成立於1999年，專注製造電力傳輸用模鑄式及裝甲匯流排、T-Line插入式動力分電盤等零件，以及插入式和複合式分電箱等。

2003年安達康科技成為東元集團一員，安達康產品應用涵蓋電動車充電系統、發電廠、醫院、資料中心、半導體產業、公共建設等領域。

根據東元年報資料，安達康科技2024年營收新台幣12.78億元，稅後獲利8917萬元，每股稅後純益10.74元。

東元晚間也公告，子公司東元科技（越南）責任有限公司決議，將越南平陽省東元科技工業園區14.2公頃土地使用權，轉讓給JINFEIDA （VIETNAM）POWER TOOLS CO., LTD，交易總金額不低於2060萬美元，預計處分利益1180萬美元。

東元說明，此案出售價金將用於東元科技工業園區其他區開發案。