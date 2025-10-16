智慧經營／富邦文教基金會執行董事陳藹玲 原創兒童內容 IP 走向國際

隨著國際經濟市場競爭白熱化，文化創意產業被視為國家競爭力重要指標，在台灣，政府也積極推廣文創產業。但說起全世界最賺錢前幾大IP，大多跟「兒少」內容相關，富邦文教基金會執行董事陳藹玲指出，製作台灣原創兒童內容IP，能夠讓台灣的文化與價值有機會能夠走出台灣，希望運用國家政策的力量，建立穩定的商業模式，讓台灣兒少內容IP能夠去打國際盃。

介紹台灣文化價值

陳藹玲從一位電視台新聞主播，轉換身分為富邦集團長媳，教養孩子同時，1990年，富邦集團成立「富邦文教基金會」，她在基金會中身兼要職，長期關注過去常被忽視的青少年品格教育，從幕後關懷社會議題，並且關注兒童少年這一塊影視教育領域。

從數據上來看，台灣兒童節目本土自製比例一直處於過低的狀態，甚至落後阿富汗、古巴、阿根廷等國家，且播出平台過少，兒童節目類型也過於單一。陳藹玲指出，當今資訊爆炸的時代裡，每個孩子都是「數位原住民」，自小便接觸到大量碎片化、快速推播的內容，而透過台灣原創兒童內容IP，是一個讓台灣孩子接觸到在地文化的絕佳機會，讓台灣的文化與價值有機會能夠走出台灣、讓全世界的孩子認識台灣。

例如富邦文教基金會推出的《虎姑婆和他的朋友》，就是透過大家耳熟能詳的床邊故事「虎姑婆」以全新樣貌登場，希望打造一個以「孩子看見孩子」為核心、鼓勵表達與傾聽的原創作品。

陳藹玲說，「我們希望兒少影視內容可以真正成為一個『產業』，產業的前提要能夠獲利能夠自給自足。」

陳藹玲認為要建立商業模式，第一步就是「整合資源，嘗試各種可能性」，台灣不同於歐洲或美國市場，沒有成功模式可以複製，台劇有《華燈初上》、台綜有《來吧！營業中》可以作為成功經驗，但過去20年來，台灣沒有任何兒少內容的成功模式可以複製，所以她認為第一步就是嘗試各種可能性，但絕對不是傻傻地豁出去做，先盤點整合資源，做好IP的全盤規劃，但不排斥任何可能性，並且在實驗中學習與進步。

未來三年，最大的重點是「連結國際資源，強化台灣的兒少內容製作能力」，不管是哪一個類別的兒少內容，都急須借助他人的成功經驗、複製他人的成功模組，來訓練人才、強化內容，做出真的能站上國際舞台的作品。

整合資源複製經驗

再看未來五年，陳藹玲的目標是「建立可被預估的穩定商業模式」，兒少內容乃至於所有產業，都需要「商業模式」才能真的被規模化，從一次次的嘗試當中，找出盈虧的邏輯與關鍵要素，持續透過每一個項目，建立起台灣兒少內容的穩定商業模式，「唯有撐起產業，人才培育、內容產製、IP發展才能真正的運行」。

至於發展台灣原創兒童內容IP需要哪些產業條件？陳藹玲分析，最重要的五個核心條件則資金、人才、產業鏈、政策保障與發行通路，培養人才、給予足夠訓練與資金，讓團隊能夠創作出高品質的兒少內容作品。

除此之外，政府對於發行通路，像是電視台、串流平台應該規範「國內」兒少內容播出時數等相關政策推行，必須有相關規範，系統性地推廣台灣自制兒少內容以保護產業起步階段，同時運用國家的力量建立海外發行通路網絡，但這些措施不是無止盡的實施，以三至五年為一個周期。

陳藹玲強調，在推廣期間內不可「朝令夕改」，讓產業的生態系統真正的運轉起來。

她認為目前的輔導金與國發基金只解決了最前端的資金問題，接下來要努力的，就是接起後端的製作與變現，因此建議在政策面可以思考往產業後端延伸的可能性。

富邦文教基金會成立於1990年，陳藹玲指出，這應該是當時台灣少數企業型的基金會之一，「可能跟我當記者時，受到的訓練有關，當記者最無奈的就是請別人合作，到處找負責人，拜託趕快做一做，所以後來我覺得與其要求別人，不如自己提前而行」，因此當集團有機會，總裁也有同樣的想法願意來做回饋，在大家的支持下，她也積極的將富邦文教基金會打造成一個有制度化且能發揮企業力量的機構，讓每一筆錢的價值都發揮到最高點。

陳藹玲也用成績向董事會證明其可行性，像是這次《虎姑婆和他的朋友》就獲得富邦集團大董蔡明忠的大力支持，未來她也希望能將台灣原創兒少內容推向華語國家，甚至進一步向全世界，成為台灣的不可或缺的軟實力。