房市混沌不明 李同榮直言明年Q1進入主跌段「預售屋修正上看20%」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
房市專家李同榮表示，台灣房市明年第1季進入主跌段，台北過去五年房價漲幅逾40%，預估將修正約10%。路透社
國內房市混沌不明，觀望氣氛濃厚。房市專家、吉家網董事長李同榮15日直言：「台灣房市已正式進入初跌段，成屋、預售屋同步進入修正期，明年第1季進入主跌段」他也預期，明年底循環結束，2027年將迎來下一波多頭。

李同榮指出，台北過去五年房價漲幅逾40%，預估將修正約10%；中南部房價漲幅相對較大，預估此次修正幅度，成屋約在15%左右，預售屋則上看20%。

至於近期行政院拍板，將「青年安心成家貸款」排除於《銀行法》第72條之2不動產放款比率之外，被市場視為鬆綁限貸、為房市注入資金動能。

李同榮卻潑冷水，認為：「這次不但開了水龍頭，還從水庫直接拉水管送水，但實際效果仍須視是否進一步鬆綁不動產集中度的限制，否則就只是象徵性放水，對市場影響有限。」

他強調，當房市技術循環已進入主跌段，若政策只想以小利多拉抬市場，可能反而引發更多誤判與亂象。

台中市建築經營協會10月大師講座，今天邀請李同榮談「2026房市短中長期走勢大預測」，吸引數百名房地產相關從業人員到場聆聽。

李同榮長年關注房市循環與政策動向，專業涵蓋電子化應用、不動產經營與產業趨勢整合。目前在多所大學不動產系所擔任客座講師，亦為不動產仲介經紀公會全聯會榮譽理事長、台北市不動產仲介經紀公會榮譽理事長、中華民國網路消費協會榮譽理事長。

李同榮分析指出，目前台灣房市正處於「價緩跌、量緩增」的盤整階段，預售市場撐價空間已明顯收斂，而高房價、限貸政策與購屋信心三方拉鋸，導致市場交易持續低迷。

李同榮也批評，央行對市場現象的解讀過於片面，以「解約比例僅1.1% 」為由，忽視實際糾紛與民怨。

從市場角度來看，他認為，新青安政策雖能提升買盤意願，但交易量真正回升，仍需靠賣方降價出清，殺價取量才是主跌段的現實。他也提醒業界「不是每一個地段都會漲，也不是每一種產品都抗跌，與其期待水龍頭放水，不如面對價格修正的事實。」

台中市建築經營協會理事長楊志鵬也在會中指出，第七波限貸令上路一年多來，房屋成交量急凍、建商被迫以送裝潢、贈家電等方式變相降價，維護實價登錄。

由於限貸令溯及既往，導致大量未交屋者求貸困難、資金斷鏈，這是史上最大交屋潮與最嚴信貸政策的正面衝突，整個建築百業幾乎陷入蕭條。

楊志鵬今天再度致函主管機關，呼籲立即「取消央行第七波選擇性信用管制」，否則房價恐出現崩跌式修正、引發次貸風暴。

他指出：「央行對建地開發的18個月限期政策形同逼案上場，民間原本想等待法令鬆綁，但為免貸款遭收回，只好硬著頭皮開工，導致建照數量創新高，與抑制房價的目的完全背道而馳。」

吉家網董事長李同榮說，台灣房市已進入初跌段，2027年將迎來下一波多頭。記者宋健生／攝影
台中市建經協會大師講座，邀請李同榮談「2026房市短中長期走勢大預測」。記者宋健生/攝影
