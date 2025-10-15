快訊

就怕抗中「沒電」 美軍推微型核反應爐…部署多個基地

台灣米何去何從／鼓勵轉型 拚國產米未來

經濟日報／ 記者徐珮君／台北報導
農糧署副分署長黃昭興（圖中）。聯合報系資料照
農糧署副分署長黃昭興（圖中）。聯合報系資料照

農業部農糧署副署長黃昭興表示，為了安全儲備及調節市場考量，公糧制度一定會存在，重點是，公糧要用什麼方式來取得，還必須凝聚社會共識。

黃昭興指出，公糧是基於國家安全存糧，以備天災地變造成國內米供應上不來時，就可釋出公糧，「比如遇到像日本今年缺米，政府就可以把儲備公糧放出來。」

依據《糧食管理法》，政府應於國內適當場所儲備不低於三個月稻米消費量的安全存量，目前法定安全存量標準為30萬公噸糙米量。

他提到，要改變一些農民習慣交公糧的固定模式並不容易，實際上，集團契作收購的價格一定要比公糧價格好，農民才願意參與契作，因此，農業部今年開始推動「糧食產業全面升級計畫」，初期先提供二年獎勵金，鼓勵農民嘗試契作，如果覺得比較好，就可以繼續，若不願契作，再回來（交公糧）也沒關係。

他表示，長期來看，政府期待國內稻米生產都是透過契作的方式，讓糧商、農會找農民，生產符合市場需求的米，並在管理上做好市場導向的經濟模式，這樣台灣的稻米產業，才有機會向上提升，整體產業才有未來。（系列五之三）

公糧 農民 稻米

延伸閱讀

農地防猴害 陳駿季：再不處理未來5年獼猴進市區

各行各業的永續挑戰：電子、運輸加速轉型 傳統高碳產業總分降

永續轉型有多難？從數據看與台灣中小企業的挑戰

遊蕩犬威脅生態 農業部轄下自然保護區今年底公告全面禁餵

相關新聞

智慧經營／富邦文教基金會執行董事陳藹玲 原創兒童內容 IP 走向國際

隨著國際經濟市場競爭白熱化，文化創意產業被視為國家競爭力重要指標，在台灣，政府也積極推廣文創產業。但說起全世界最賺錢前幾...

連鎖效應／找出失敗因素 多問五個問題

經營的問題伴隨企業發展的階段，成果未必如期而至，問題的墨菲定律卻一再應驗。

創新平台／3D晶片通用模組 工研院科技創新

半導體產業競爭升溫，製造速度是王道，然而傳統系統級封裝開發時程長達半年至一年，還會因反覆驗證而延宕產品上市。工研院在經濟...

ESG最前線／企業永續管理 AI幫大忙

生成式AI在ESG管理中的應用，正逐漸從概念走向實務。許多企業在永續推動過程中，開始將AI視為日常營運的重要輔助工具。以...

巨大拆彈 擴大零招聘費 化解強迫勞動疑慮

國內自行車龍頭巨大，針對美國海關暨邊境保護局（CBP）對台灣製造據點發布暫扣令（WRO）昨（15）日宣布，將擴大「零招聘...

正新拓展大陸電動車版圖 已打入小鵬、理想、華為鏈 下一步瞄準小米

國際輪胎大廠正新強攻大陸電動車市場，將以大陸昆山的工業4.0關燈智慧工廠為製造基地，目前已打入小鵬、理想、蔚來等並已開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。