台灣米何去何從／鼓勵轉型 拚國產米未來

農業部農糧署副署長黃昭興表示，為了安全儲備及調節市場考量，公糧制度一定會存在，重點是，公糧要用什麼方式來取得，還必須凝聚社會共識。

黃昭興指出，公糧是基於國家安全存糧，以備天災地變造成國內米供應上不來時，就可釋出公糧，「比如遇到像日本今年缺米，政府就可以把儲備公糧放出來。」

依據《糧食管理法》，政府應於國內適當場所儲備不低於三個月稻米消費量的安全存量，目前法定安全存量標準為30萬公噸糙米量。

他提到，要改變一些農民習慣交公糧的固定模式並不容易，實際上，集團契作收購的價格一定要比公糧價格好，農民才願意參與契作，因此，農業部今年開始推動「糧食產業全面升級計畫」，初期先提供二年獎勵金，鼓勵農民嘗試契作，如果覺得比較好，就可以繼續，若不願契作，再回來（交公糧）也沒關係。

他表示，長期來看，政府期待國內稻米生產都是透過契作的方式，讓糧商、農會找農民，生產符合市場需求的米，並在管理上做好市場導向的經濟模式，這樣台灣的稻米產業，才有機會向上提升，整體產業才有未來。（系列五之三）