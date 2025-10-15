快訊

台灣米何去何從／市場機制 讓產業身強體健

經濟日報／ 記者徐珮君／專題報導
中華民國米穀同業公會理事長紀水樹。記者徐珮君／攝影
中華民國米穀同業公會理事長紀水樹。記者徐珮君／攝影

台灣公糧保價收購制度爭議已久，台大農經系系主任陳郁蕙認為，台灣已錯過改革的最佳時機，如果政府一時沒有好辦法，「公糧收購制度也許就持續擺著，讓農民安心；但政府要做的是，可以有些人交公糧，但另一方面要鼓勵轉作、契作，那麼公糧這一塊也許慢慢縮小，市場可以慢慢放大。」

她指出，台灣的稻米產業供應鏈上有50萬人，雖然產值小，但是涉及的人數和家庭卻很多。

她提醒，農業部的施政，要想得更全面，更重要的是，政策要能指出獎勵方向。

另外，過去的政策重視補貼，彷彿是給一筆錢幫助弱小，實際上，政府的思維應當調整為，只要農民做對了，就能拿到獎勵。

她認為，台灣現在流行的集團契作，就是讓原本的小農經營可以擴大規模，「大家分擔農業機具設備、肥料等固定成本，透過集團生產、策略聯盟降低支出。」

陳郁蕙說，好的契作主會蒐集資料，告訴農民市況、消費者喜歡的品種、以及栽培方式等，幫助農民進步。當契作從點，延長到線和面，整個產業競爭力就會強起來。

中華民國米穀同業公會理事長、紀氏源豐集團董事長紀水樹觀察，政府對公糧的管控很好，不容易上演日本缺米事件，但問題是，公糧保存兩年沒用完就必須去化，否則向民間租用的糧倉放不下。目前一年期新米，多提供軍隊、監獄用糧，超過一年則外銷、捐給友邦、提供人道援助，或成為加工用米、飼料等。

紀氏米倉目前也是中部主要公糧存放地，政府每年付租金，讓公糧入住。

紀水樹認為，政府儲備公糧有其必要，但非得是保價收購嗎？他建議，政府應考慮到市場「出合理價」買米，讓台灣的稻米有機會在自由市場競爭，政府省下來的「銀彈」，也可以再拿去輔導農民或推廣台灣農業。

花東製米董事長黎煥銘也說，政府與其每年花上百億元買公糧，在倉庫囤放一、兩年後，又以極低價格釋出，非常浪費，政府若能在市場收購，也是鼓勵台灣米的發展，「政府不妨在市場比較誰的稻米品質好，價格合理，就出價買；或者市價低時進場收購，這樣既確保了公糧，也支持了米價。」

黎煥銘說，如果產業可以永遠依靠政府，大家都樂見，但這不實際，長期來看，台灣米還是要回歸市場機制，農民也需努力適應現代化市場，才能與世界農民較勁。

