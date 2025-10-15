快訊

就怕抗中「沒電」 美軍推微型核反應爐…部署多個基地

台灣米何去何從／公糧保價 政治角力改革難

經濟日報／ 記者徐珮君／專題報導
公糧保價收購制度始於1974年，是支撐稻米產業的重要支柱。網路照片
公糧保價收購制度始於1974年，是支撐稻米產業的重要支柱。網路照片

「政府用一定價格收購稻米，既保障農民基本收益，也支撐市場米價；一旦取消，米價的『底』會在哪，沒人可回答。」對於實施長達半世紀的公糧保價收購制度何去何從，台南芳榮米廠執行長黃麗琴直言，這是艱難抉擇，一旦制度取消殃及米價跌破，農民恐怕不種米了，將衝擊糧食安全。

公糧保價收購制度始於1974年，是支撐稻米產業的重要支柱，然而，近年市場逐步走向稻米契作、集團化耕種，日韓也早已取消相似制度。在台灣，多次改革未成，主因是它牽動了敏感的弱勢保護神經，亦是政黨政治下的難題。

繳交公糧農民人數及稻米量
繳交公糧農民人數及稻米量

台灣稻米產業長年供需失衡，2012年，政府凍漲公糧收購價，盼以價制量，不過，去年7月，立法院在野黨立委主張秧苗、肥料等價格上漲，決議調漲收購價。農業部最終拍板「輔導收購價」每公斤調漲1.5元，由23元提高到24.5元，至於「計畫收購價」、「餘糧收購價」維持不漲。

農糧署副署長黃昭興說，目前約有三成農民交公糧，不少人是彈性選擇，部分給公糧、部分賣糧商。實務上，農戶會預先登記這一年要種多少面積交公糧，等收割後，仍可比較市價和公糧價，哪個好就賣誰，不怕手上的米賣不掉。

他也提到，近幾年，台灣米的市價大致會貼近「輔導收購價」，藉此達到調節市場供需量的效果。

台大農經系系主任陳郁蕙表示，立委照顧農民，大家各有道理。過去，日韓取消公糧收購制度，一路痛苦，幾乎每幾年調整政策，緩步試錯再修正，政府也得同步推展米品牌，「不能一開始就抽掉保價收購的柱子，否則市場會亂、產業會崩；抽換前，還得有其他政策支撐，穩了才慢慢放手。」

公糧 農民 稻米

延伸閱讀

足球／東亞雙雄閃耀 日韓男足都勝南美勁旅

台灣米何去何從／內憂外患 台灣米捲進關稅風暴

台灣米何去何從／外銷日本 用心才能長久

台灣米何去何從／守護土地 價值不輸晶片

相關新聞

智慧經營／富邦文教基金會執行董事陳藹玲 原創兒童內容 IP 走向國際

隨著國際經濟市場競爭白熱化，文化創意產業被視為國家競爭力重要指標，在台灣，政府也積極推廣文創產業。但說起全世界最賺錢前幾...

連鎖效應／找出失敗因素 多問五個問題

經營的問題伴隨企業發展的階段，成果未必如期而至，問題的墨菲定律卻一再應驗。

創新平台／3D晶片通用模組 工研院科技創新

半導體產業競爭升溫，製造速度是王道，然而傳統系統級封裝開發時程長達半年至一年，還會因反覆驗證而延宕產品上市。工研院在經濟...

ESG最前線／企業永續管理 AI幫大忙

生成式AI在ESG管理中的應用，正逐漸從概念走向實務。許多企業在永續推動過程中，開始將AI視為日常營運的重要輔助工具。以...

巨大拆彈 擴大零招聘費 化解強迫勞動疑慮

國內自行車龍頭巨大，針對美國海關暨邊境保護局（CBP）對台灣製造據點發布暫扣令（WRO）昨（15）日宣布，將擴大「零招聘...

正新拓展大陸電動車版圖 已打入小鵬、理想、華為鏈 下一步瞄準小米

國際輪胎大廠正新強攻大陸電動車市場，將以大陸昆山的工業4.0關燈智慧工廠為製造基地，目前已打入小鵬、理想、蔚來等並已開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。