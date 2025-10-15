台灣米何去何從／公糧保價 政治角力改革難

「政府用一定價格收購稻米，既保障農民基本收益，也支撐市場米價；一旦取消，米價的『底』會在哪，沒人可回答。」對於實施長達半世紀的公糧保價收購制度何去何從，台南芳榮米廠執行長黃麗琴直言，這是艱難抉擇，一旦制度取消殃及米價跌破，農民恐怕不種米了，將衝擊糧食安全。

公糧保價收購制度始於1974年，是支撐稻米產業的重要支柱，然而，近年市場逐步走向稻米契作、集團化耕種，日韓也早已取消相似制度。在台灣，多次改革未成，主因是它牽動了敏感的弱勢保護神經，亦是政黨政治下的難題。

台灣稻米產業長年供需失衡，2012年，政府凍漲公糧收購價，盼以價制量，不過，去年7月，立法院在野黨立委主張秧苗、肥料等價格上漲，決議調漲收購價。農業部最終拍板「輔導收購價」每公斤調漲1.5元，由23元提高到24.5元，至於「計畫收購價」、「餘糧收購價」維持不漲。

農糧署副署長黃昭興說，目前約有三成農民交公糧，不少人是彈性選擇，部分給公糧、部分賣糧商。實務上，農戶會預先登記這一年要種多少面積交公糧，等收割後，仍可比較市價和公糧價，哪個好就賣誰，不怕手上的米賣不掉。

他也提到，近幾年，台灣米的市價大致會貼近「輔導收購價」，藉此達到調節市場供需量的效果。

台大農經系系主任陳郁蕙表示，立委照顧農民，大家各有道理。過去，日韓取消公糧收購制度，一路痛苦，幾乎每幾年調整政策，緩步試錯再修正，政府也得同步推展米品牌，「不能一開始就抽掉保價收購的柱子，否則市場會亂、產業會崩；抽換前，還得有其他政策支撐，穩了才慢慢放手。」