台灣米何去何從／集團契作 團結小農重塑新面貌

「我們的農民只需要專注在水稻就行，」7月盛夏，正是農會和糧商忙於碾米的時刻，新米的清香與大地溫潤的氣息巧妙揉合，花蓮富里農會總幹事張素華自信說道，富里的米不交公糧，還能長期外銷日本，「米價高，讓不少農民可專注在田裡的稻子，除了高雄139號（稻種名），這幾年富里也積極開發其他特殊品種與客群。」

張素華說，20幾年前政府輔導民間開闢集團契作專區，鼓勵自創品牌，在台東的池上、關山都發展出成功的契作集團，花蓮富里亦是如此，這裡的契作面積約600公頃，「我們都是與米廠共好，各有客群，也各自顧好自己的契作農民，互相支援，把米賣出好價格，讓富里農民發光、賺到錢。」

18年經驗 闖出一片天

富里農民40多年來堅守的高雄139號，起初因米粒賣相不起眼，被日本人叫做「醜美人」，儘管如此，它的米粒Q彈有黏性，冷飯依舊好入口。近年，富里還開發出適合做燉飯的「台農77號」，它的收益好，即使一年只種一期，農民也不用在休耕時轉作雜糧，更能專注手上的農事。

同樣在富里，還有一片全台最大的有機農場契作田，銀川米創辦人梁美智說，20年前從50公頃做起，現在長成300多公頃，共有143位農民參與契作。採訪團隊拜訪梁美智的這一天，她正忙著算錢給農民，她回想，剛開始推廣契作有機米時，必須界定品種、施作方法，不能讓農民想怎麼種就怎麼種，這點讓農民很不習慣，都不想種了，「我請農民不要放棄，還找老師來教導生態理念，直到現在18年了，很多『經驗』還是要持續累積。」

百年農會 推自創品牌

西部的嘉南平原是台灣最重要的米倉，擁有百年歷史的斗南農會，亦是台灣的集團契作模範。斗南農會旗下擁有2,000公頃水稻田，一年可有二期稻作，有九成種植越光米，近年成功打造出「日系斗南町越光米」品牌 。

斗南農會精米廠廠長張耀裕說，雲林水源充足，農地搶手，颱風比較少進來，「我們的優點就是讓農民能配合契作，每年種什麼、多少面積，何時施肥、收成都有事前規劃，農民只要專心種植就好，」「我們這邊交公糧的，真的少之又少，無論內銷、外銷，農民都是種有品質、有品牌的米。」

經過多年的磨合，斗南農會已發展出最適契作模式，然而，最大問題就是要把「規模經濟」拉上來，「這裡契作的農地面積太小，當初才選種生長期短的越光米，一年兩期約180天，剩下時間可以種雜糧，還可休耕兩個多月，」未來若有更多農民參加契作，周邊的農地合併，就可引進智慧化、省工型的大型設備，人力省、成本下降，更可確保農民有穩定收入。

斗南農會科學種稻，也敢拿出科學數據驗證「好吃」是怎麼一回事，「好米，用眼睛看不太出來，要用儀器測，驗保水量、亮度、厚度等，不能光靠嘴巴說。」他笑說，現在外面已經很少人說要驗米的新鮮度，但是農會就是要幫客戶把關，做到這種程度，想買好米的人就會自動上門，「這才是我的TA（目標族群），我也因此做到市場區隔。」