中台搶加熱載具千億商機 啟動「載具經銷與國際回收」雙引擎布局

廢棄物處理暨資源回收廠中台（6923）近期透過轉投資合資企業可久股份有限公司，啟動「載具經銷與國際回收」雙引擎布局。法人指出，該策略不僅讓中台切入數千億元規模的國際加熱載具產品替代品市場，更鞏固其國際環保大廠的專業定位，助益營運動能大增，獲利潛力可期。

中台董事會已決議，新增資金貸與可久2.8億元，用於「營運周轉」，加上可久實收資本額9,200萬元，合資公司握有逾3億元現金。據了解，此筆資金已備妥支付取得國際加熱載具經銷權的保證金，為產品上架做好準備。市場盛傳，產品預計於16日在台灣知名超商上架。

公開資料顯示，可久業務範疇涵蓋資源回收與汙染防治設備等，與母公司中台的環保本業高度相關。在股權結構上，中台透過法人代表持有可久49％股權，既能掌握核心決策，又達成業務區隔，聚焦母公司在資源回收領域的國際專業定位。

業界分析，國際新興加熱產品替代品的市場規模龐大，商機潛力巨大。然而，該類載具屬於電子裝置，須有良好後端回收機制以避免電子廢棄物危害。中台藉可久切入此市場，有望獲得銷售收入，並扮演解決環境問題的關鍵角色。

業界分析，中台核心優勢在於與本業連結的「回收」業務。可久的業務範圍正符合中台的環保專業，未來用罄或損壞的加熱器設備，皆將送至中台提煉貴金屬。此布局結合載具經銷，為中台建立「一條龍」商業模式。

法人粗估，憑藉中台股本較小的優勢，這兩大業務，保守益注每股純益貢獻極具想像空間，未來整體獲利可望大幅挹注。

對此，中台回應，針對業界及法人說法，因簽有保密協議，不便對外評論相關業務內容。相關訊息請以公開資訊觀測站及公司已公告之資料為準。