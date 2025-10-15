證實系統遭勒索病毒攻擊 東陽：正常運作營運無影響

快訊

中央社／ 台北15日電
汽車零配件廠東陽今（15）日傍晚公告，收到資訊系統遭受勒索病毒攻擊訊息，立即檢視內部相關資安紀錄，並加強防護機制，目前所有資訊系統正常運作中，對公司營運並無影響。示意圖／ingimage
汽車零配件廠東陽今天傍晚公告，收到資訊系統遭受勒索病毒攻擊訊息，立即檢視內部相關資安紀錄，並加強防護機制，目前所有資訊系統正常運作中，對公司營運並無影響。

東陽指出，將持續密集監控，強化管控網路與資訊基礎架構，確保資訊系統安全。

東陽先前公布9月自結稅前淨利新台幣3.34億元，連續2個月月增。東陽今年前9月自結稅前淨利32.62億元，累計每股稅前賺5.35元，創歷年同期次高。

東陽指出，進入傳統旺季，訂單動能持續回升，持續強化產能配置、供應鏈韌性與快速補貨能力，迎接旺季到來，並推進台南科工、七股新廠等建廠計畫，因應市場未來3至5年成長需求。

