運動直播女王陳怡君入圍安永企業家獎決選 看好AI讓運動轉播更好看

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
愛爾達董事長陳怡君入圍《安永企業家獎》，並參加安永聯合會計師事務所《安永企業家獎》論壇，要讓用戶想到棒球經典賽、世足賽就想到愛爾達，想到亞運台灣好手奪牌就想到愛爾達。圖／愛爾達提供
運動直播女王、愛爾達董事長陳怡君入圍《安永企業家獎》，並參加安永聯合會計師事務所15日舉辦《安永企業家獎》論壇，他表示，用AI賦能讓運動轉播更好看，是未來趨勢，更要讓用戶想到棒球經典賽、世足賽就想到愛爾達，想到亞運台灣好手奪牌就想到愛爾達。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，此次論壇以「智能競勝 跨界躍進」為主題，而本屆《安永企業家獎》入圍的年輕企業家持續掌握智慧趨勢、積極因應世界變化，並跨界合作的傑出領導者，未來可期。

安永聯合會計事務所指出，愛爾達董事長陳怡君在臺灣網路仍是撥接時代時，主張「網路就是未來的電視」創立愛爾達，憑藉其在系統整合、科技產業的豐富經驗，以及對媒體變革的趨勢觀察力，勇闖未知的網路影音領域。

愛爾達在公司發展過程中，雖歷經投資主被迫抽資、直播斷訊等多次危機，陳怡君仍持續帶領公司從VOD網路電視模式，到與電信商策略結盟轉型。2008年北京奧運，愛爾達成為全球首家取得奧運新媒體轉播權的公司，奠定數位體育轉播的先驅地位。

陳怡君在會中表示，用AI賦能讓運動轉播更好看，是未來趨勢，讓觀眾每次在欣賞賽事興奮、感動之餘，同時透過科技與AI的應用，將精采瞬間刻入更多的美好記憶，進而打造更具影響力的轉播品牌力。讓用戶想看棒球經典賽想到愛爾達、想到世足賽就想到愛爾達，想到亞運台灣好手奪牌就想到愛爾達。

安永 企業家 陳怡君 直播 AI

