標竿齊聚、綠色傳承 環境部辦理第7屆國家企業環保獎研討會

為促進企業善盡社會責任及提升環境保護推動績效及意識，環境部15日在日月光半導體製造股份有限公司九廠舉行高雄場「第7屆國家企業環保獎績優企業觀摩研討會」。活動特別邀請獲獎之績優企業進行經驗分享，包括金級獎的奇美醫院、台灣積體電路製造股份有限公司十八廠一期及日月光半導體製造股份有限公司九廠，希望透過獲獎企業的環保績效分享，鼓勵其他企業學習並效法優秀案例，進一步提升企業在環保上的表現。

奇美醫院將能源管理、溫室氣體盤查與減碳、儲能與創能設為短中長期目標，積極發展精準醫療、人工智慧醫療協作、優化數位轉型、推動綠色供應鏈、落實綠色採購、醫療服務過程資源減量、參與環保公益以及發展太陽能發電等永續節能策略，朝永續綠色醫院邁進，並首創可驗證電子收據系統、建置雲端發票，亦連續8年榮獲臺南市績優綠色採購企業，實際成效顯著。

台灣積體電路製造股份有限公司十八廠一期在113年首度攜手產官學確認黑水虻處理有機污泥可行性，將有機污泥經生物處理轉化後產製生質燃油、生質燃料、肥料及飼料，減少焚化達到循環經濟價值，並設置周界空氣品質連續監測儀器（電子鼻、氣象儀）及擴散模擬的整合系統，即時監控附近空氣異味來源與方向，於廠區內設置8座監測儀，減少鄰近居民的空污疑慮，打造綠色智能工廠。

日月光半導體製造股份有限公司九廠重視供應鏈整體的永續價值，以大手拉小手輔導帶動供應鏈相互成長，113年擴大邀請61家重點供應商加入，供應鏈減碳達9萬4,204公噸，用水減量達54萬6,771度，從廢水廠AI智能化管理持續擴展到純水再生系統，亦在空污防制設備採行最佳控制技術提升空污削減率，建立周界空氣品質防護監控網達到有效管控空氣品質；廢棄物導入AI管理預測模組，掌握關鍵因子預測廠內產出量，打造日月光AI智能綠色工廠。

國家企業環保獎自辦理以來已邁入第34年，已有840家次企業獲獎，獲獎企業含括電子科技業、傳統產業、環保服務業、金融保險業、大專院校、觀光休閒、批發零售及醫療院所等行業，冀望推動環保績效優良的企業踴躍參選爭取獲獎榮譽，獲獎除環境部公開表揚外，亦會安排至總統府晉見，予以勉勵。

本屆活動包括企業分組座談、經驗分享及現場觀摩導覽，旨在為參與企業藉由獲獎企業豐富的環保實務經驗，進一步精進環保工作。此外，企業座談將分為科技業、傳統製造業及醫療院所等不同產業類別，與會者將針對參加國家企業環保獎所遇到的挑戰、績效展現等議題進行深入討論與交流，每桌由曾獲獎企業代表擔任桌長，帶領討論並分享成功經驗，然後邀請評選委員進行講評，最後安排至日月光半導體九廠進行廢水處理技術及廢棄物貯存與再利用實務觀摩導覽，為活動劃下完美句點。

觀摩研討會不僅可學習績優企業的推動事蹟外，亦可藉由相互交流討論，提升環保績效之展現能力，讓參與企業學員見證這場充滿環保理念與實務交流的盛會。