快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

永豐餘助桃園轉廢為能 全台首座ROT水資源回收中心轉型綠電中心

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘旗下豐川綠能科技15日與桃園市府共同宣布龜山水資源回收中心沼氣發電系統正式啟用，成為全台首座且發電規模最大，以官方民間促參ROT模式進行的水資源回收中心轉型綠能中心案例。記者嚴雅芳／攝影
永豐餘旗下豐川綠能科技15日與桃園市府共同宣布龜山水資源回收中心沼氣發電系統正式啟用，成為全台首座且發電規模最大，以官方民間促參ROT模式進行的水資源回收中心轉型綠能中心案例。記者嚴雅芳／攝影

永豐餘（1907）旗下豐川綠能科技15日與桃園市府共同宣布龜山水資源回收中心沼氣發電系統正式啟用，成為全台首座且發電規模最大，以官方民間促參ROT模式進行的水資源回收中心轉型綠能中心案例。

永豐餘暨豐川綠能科技董事長葉惠青表示，此案投資金額2.1億元，今年還將會有第二個案場啟動，規模比龜山案場還大一倍，同時，包括基隆、新竹、高雄、南投等縣市政府也都對污水處理廠轉型綠電有興趣，永豐餘已在著手進行評估。

葉惠青表示，桃園市龜山水資源回收中心ROT案創下三個第一，包括首創以ROT模式，由民間與政府合作，將污水處理廠轉為綠電中心。同時，也是污水處理廠轉綠電的發電量為全台最大，此外，此案是台灣再生能源做為台電基礎負載的首例，所發電量亦可併入台電電網供民眾使用，可自產、自銷、自供電。

永豐餘將原本的水處理淨化推升至轉廢為能的層次，透過厭氧生物處理，將水中的COD有機質轉化為沼氣用於發電。不僅能淨化民生及事業廢水，同時具備「創能、減廢、減碳」三重效益。

龜山水資源回收中心營運超過30年，負責桃園近兩萬戶、每日約2萬3千噸的民生及事業廢水處理，是桃園第一座綠能水資源回收中心。在永豐餘獨特的全循環經濟系統下，朝向轉廢為能轉型的綠能中心。每年發電量640萬度相當於超過15,600片400W太陽能板的年發電量，可滿足約1,540戶家庭一年的用電量，並可將廢水處理中的污泥從每年1,800噸，降減到每年1,000噸。

葉惠青表示，龜山水資源回收中心的成功轉型，具備三種層次的意義，首先，在環境意義上，廢水經厭氧處理大幅減少40%的污泥量，達到放流水標準，實現了污水處理能資源化、在地剩餘有機資源能資源去化、碳排減量等多重效益，實踐循環經濟與綠能發展。

其次，在能源價值上，沼氣綠電屬基載電力，與太陽光電和風電不同，發電容量因素高，可全年24小時穩定供電，補充太陽能、風電等間歇性能源，未來也將在綠電市場交易，提供規劃RE100的企業廠商，以較有效益的方式，達到淨零的目標。

此外，在市場效益上，台灣生質能電力在再生能源中的佔比僅不到1%，具有極大的發展空間，沼氣電力有助提高再生能源結構的多元化，利用各種不同能源的優勢，實現更全面的能源永續發展。

此次龜山綠能水資源回收中心率全國ROT促參模式之先，不僅提升全國整體再生能源使用量，後續將積極執行水足跡、碳足跡盤查，環境教育場所認證及TAF實驗室認證，改變水廠傳統營運的模式及效能。

綠能 水資源 綠電 永豐餘

延伸閱讀

民間參與、政府引領！桃園打造首座 ROT 綠能水資源典範

桃園再建2公車轉運站 目標公共運輸年運量衝破9000萬人次

綠電有限、儲能成本高 童子賢仍主張核能

輝達落腳北士科卡關 桃園經發局今曝爭取管道

相關新聞

高鐵寧靜車廂惹民怨！「千錯萬錯都是我們的錯」史哲道歉…被轟：酬庸不意外

高鐵推出「寧靜車廂」政策後，引發「不友善親子」爭議，網友批聲不斷。董事長史哲今（15）日上節目親自回應，坦言政策溝通不足並致歉，強調兒童與無自制能力者並未列入勸導對象，後續會調整執行方式，以親子感受為

中央社宅27日再釋千戶 婚育宅最快明年2月入住

國家住都中心15日宣布，「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2025年第4季開放招租，7處基地共1,831戶即日起公告，1...

兩因素雙殺衝擊 CCIM：第3季商用不動產投資信心指數降至4年新低

台灣不動產投資協會（CCIM）15日發布2025年第3季台灣商用不動產投資信心指數（ICI）調查結果，歷經央行第七波信用...

林修銘：企業資金與價值靠這「雙引擎」 助攻台灣資本市場躍升國際

臺灣證券交易所董事長林修銘15日於「臺灣週」活動「IR & Engagement 新趨勢論壇：ESG 與永續投資」表示，...

興采以「潮境之島」亮相台北紡織展 秀機能與永續並進創新力

「2025年台北紡織展（TITAS）」於南港展覽館登場。興采（SINGTEX Group）今年以年度主題「潮境之島」盛大...

高鐵寧靜車廂引熱議 史哲：「千錯萬錯都是我們的錯」

中秋連假疏運甫落幕，高鐵再度在運量高壓下平安過關。高鐵董事長史哲15日坦言，此次連假運量壓力相當大，但靠著全數34組列車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。