永豐餘助桃園轉廢為能 全台首座ROT水資源回收中心轉型綠電中心

永豐餘（1907）旗下豐川綠能科技15日與桃園市府共同宣布龜山水資源回收中心沼氣發電系統正式啟用，成為全台首座且發電規模最大，以官方民間促參ROT模式進行的水資源回收中心轉型綠能中心案例。

永豐餘暨豐川綠能科技董事長葉惠青表示，此案投資金額2.1億元，今年還將會有第二個案場啟動，規模比龜山案場還大一倍，同時，包括基隆、新竹、高雄、南投等縣市政府也都對污水處理廠轉型綠電有興趣，永豐餘已在著手進行評估。

葉惠青表示，桃園市龜山水資源回收中心ROT案創下三個第一，包括首創以ROT模式，由民間與政府合作，將污水處理廠轉為綠電中心。同時，也是污水處理廠轉綠電的發電量為全台最大，此外，此案是台灣再生能源做為台電基礎負載的首例，所發電量亦可併入台電電網供民眾使用，可自產、自銷、自供電。

永豐餘將原本的水處理淨化推升至轉廢為能的層次，透過厭氧生物處理，將水中的COD有機質轉化為沼氣用於發電。不僅能淨化民生及事業廢水，同時具備「創能、減廢、減碳」三重效益。

龜山水資源回收中心營運超過30年，負責桃園近兩萬戶、每日約2萬3千噸的民生及事業廢水處理，是桃園第一座綠能水資源回收中心。在永豐餘獨特的全循環經濟系統下，朝向轉廢為能轉型的綠能中心。每年發電量640萬度相當於超過15,600片400W太陽能板的年發電量，可滿足約1,540戶家庭一年的用電量，並可將廢水處理中的污泥從每年1,800噸，降減到每年1,000噸。

葉惠青表示，龜山水資源回收中心的成功轉型，具備三種層次的意義，首先，在環境意義上，廢水經厭氧處理大幅減少40%的污泥量，達到放流水標準，實現了污水處理能資源化、在地剩餘有機資源能資源去化、碳排減量等多重效益，實踐循環經濟與綠能發展。

其次，在能源價值上，沼氣綠電屬基載電力，與太陽光電和風電不同，發電容量因素高，可全年24小時穩定供電，補充太陽能、風電等間歇性能源，未來也將在綠電市場交易，提供規劃RE100的企業廠商，以較有效益的方式，達到淨零的目標。

此外，在市場效益上，台灣生質能電力在再生能源中的佔比僅不到1%，具有極大的發展空間，沼氣電力有助提高再生能源結構的多元化，利用各種不同能源的優勢，實現更全面的能源永續發展。

此次龜山綠能水資源回收中心率全國ROT促參模式之先，不僅提升全國整體再生能源使用量，後續將積極執行水足跡、碳足跡盤查，環境教育場所認證及TAF實驗室認證，改變水廠傳統營運的模式及效能。