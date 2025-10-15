聯邦銀行攜手一卡通 號召4000位員工低碳通勤落實ESG

2025聯合國第30屆氣候峰會（COP30）11月將於巴西登場，今年主題聚焦氣候韌性，確保全球實現減碳承諾。為持續響應聯合國永續發展目標，聯邦銀行15日宣布加入「一卡通企業減碳平台」，正式啟動全體員工低碳通勤行動計畫，成為全國首家導入該平台的企業。

聯邦銀行號召全行近4,000位員工共同參與，透過記錄日常通勤碳足跡數據，實踐「以大眾運具取代自駕」的低碳生活方式，讓每位員工都成為2050淨零碳排的推手。

聯邦銀行指出，若員工以大眾交通工具取代自駕燃油汽車，以搭乘台北捷運通勤為例，每人每天通勤來回20公里計算，每日搭乘捷運平均可減少約1.5公斤二氧化碳，以聯邦銀行全行近4,000名員工響應計算，一年下來可減少超過數百萬公斤二氧化碳，相當於數十萬棵成年樹木的年吸碳量。

為鼓勵員工參與低碳通勤行動，聯邦銀行更提供「一卡通綠點」激勵機制，員工加入行動透過搭乘捷運、公車等低碳出行方式皆可加倍累積一卡通綠點，1點價值等於1元，點數可於一卡通iPASS MONEY APP內折抵搭乘大眾運具、生活繳費及萊爾富等四大超商綠色消費，讓永續行動形成正向循環。

聯邦銀行董事長林鴻聯表示，2050淨零碳排是全球企業共同的使命，金融業更應以身作則。「聯邦銀行加入一卡通企業減碳平台，不僅是鼓勵同仁實踐低碳生活，更希望以企業力量帶動社會改變。

當4,000位員工每天以捷運、公車等低碳方式通勤，這些微小的行動累積起來，就能形成推動ESG永續的巨大能量。」林鴻聯強調，聯邦銀行將持續以實際行動詮釋「從自身做起」的永續精神，展現金融業落實減碳轉型的責任與決心。

聯邦銀行此次導入一卡通企業減碳平台，將運用該平台碳排放分析數據及自動化報表功能，更精準地瞭解員工搭乘不同運具通勤的碳排放數據及減碳成效，更快速完成碳盤查與報告，不僅節省時間、人力，亦可提升確信與查證效率，同時也可將永續減碳理念傳達給全體員工。

除了鼓勵員工低碳通勤，聯邦銀行亦從營運層面深化減碳行動，積極採購綠電落實能源轉型、推動綠色採購及綠色辦公室，並於今年啟動「內部碳訂價」制度，將碳排放成本納入營運決策，建立「排碳有價」觀念，讓綠色行動融入企業文化，朝2050淨零願景穩步邁進。